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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПОГИБШИМ В МЕТРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
posted by Максим Малахов
on пн, 04/03/2017 - 17:38
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи трагедией в Санкт-Петербурге
Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил соболезнования Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с трагическими событиями в метро - днём 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл взрыв. Сообщается о 10 погибших и десятках раненых. Среди пострадавших есть дети.
«Жители Тверской области до глубины души потрясены случившемся и скорбят со всей страной. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Боль их невосполнимой утраты отзывается в сердце каждого человека. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва», — отметил Игорь Руденя.