СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПОГИБШИМ В МЕТРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Игорь Руденя выразил соболезнования в связи трагедией в Санкт-Петербурге

Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил соболезнования Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с трагическими событиями в метро - днём 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл взрыв. Сообщается о 10 погибших и десятках раненых. Среди пострадавших есть дети.

«Жители Тверской области до глубины души потрясены случившемся и скорбят со всей страной. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Боль их невосполнимой утраты отзывается в сердце каждого человека. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва», — отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.