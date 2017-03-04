В ШКОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНО

В школе № 2 в Красном Холме ведется работа по созданию комфортных условий для обучения детей

В краснохолмской школе №2 им. С.Забавина по поручению Губернатора Игоря Рудени ведется работа по улучшению условий обучения детей. Вопрос обсуждался сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании главы региона с членами Правительства Тверской области.

В ходе рабочей поездки в Краснохолмский район 17 марта Игорь Руденя посетил учреждение. Одна из наболевших проблем школы – состояние канализационной системы.

Губернатор поручил разрешить ситуацию в кратчайшие сроки.

«Вопрос надо решать незамедлительно. Состояние школ, детских садов – это вопрос номер один», – обозначил глава региона.

Игорь Руденя дал указание Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области представить соответствующие предложения.

Как сообщили в региональном ведомстве, задача решается с привлечением внебюджетных источников. В школе уже ведется монтаж сантехнического оборудования. В ближайшее время запланированы установка окон и дверей в санитарных комнатах, укладка плитки. Прорабатывается вопрос организации вентиляции в этих помещениях.

Летом, с наступлением подходящих погодных условий, будет обустроена современная локальная очистная система с функцией обеззараживания.

Кроме того, краснохолмская средняя школа № 2 им.С.Забавина примет участие в региональной программе по замене окон и ремонту санитарных комнат в общеобразовательных учреждениях. Такое решение было принято в ходе рабочей поездки Игоря Рудени в муниципалитет.

Пресс-служба Правительства Тверской области.