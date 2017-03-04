КОРОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В Тверской области растет поголовье дойного стада

Численность крупного рогатого скота молочных пород в Тверской области увеличилась на 696 голов. Пополнение произошло в новом молочном комплексе группы компаний «АгроПромкомплектация», расположенном в деревне Ручьи Конаковского района. Задачу по улучшению показателей в отрасли животноводства поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Наша задача – в большем объеме финансировать развитие поголовья молочного стада. Мы увеличили поддержку на инвестиционные затраты и планируем активней субсидировать производство молока», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

На предприятие завезли нетелей высокопродуктивных коров голштино-фризской породы из Голландии. Животные обладают хорошим генетическим потенциалом и в скором будущем станут частью дойного стада.

На текущий момент общее поголовье на новом молочном комплексе «АгроПромкомплектации» в деревне Ручьи составляет почти 3 тыс. голов. Всего его производственная мощность рассчитана на 6 тыс. голов КРС.

Молочное животноводство — в числе приоритетных направлений агропромышленного комплекса региона. В этом году на субсидирование краткосрочных кредитов в сельском хозяйстве будет направлено 74 млн рублей, на субсидирование инвестиционных кредитов — 1,3 млрд рублей.

Кроме того, из региональной казны выделят субсидии на страхование животных от болезней и стихийных бедствий. Это позволит застраховать 84 тыс. голов скота, что на 30% больше показателя 2016 года. Заложено и финансирование на модернизацию объектов сельскохозяйственного сектора.

Важный фактор для развития животноводства – наличие качественной кормовой базы. В ходе весенне-полевых работ 2017 года на территории Тверской области кормовыми культурами засеют 56,7 тыс. га.

Пресс-служба Правительства Тверской области.