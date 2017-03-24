СТЕЛЫ - ГОРОДАМ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

В городах воинской доблести Тверской области будут устанавливаться стелы

В Белом – первом в Тверской области городе воинской доблести – будет установлена стела. Решение принято по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Соответствующие поправки в региональный закон «Город воинской доблести» приняты на прошедшем заседании Законодательного Собрания региона. Определены конкретные направления расходования бюджетных средств на города воинской доблести. Одно из них – создание стел.

Стела станет новым памятным местом на патриотической карте Белого, будет способствовать сохранению памяти о защитниках Отечества, воспитанию молодежи в духе патриотизма, считает Игорь Руденя.

«В годы Великой Отечественной войны в боях под Белым сложили головы десятки тысяч солдат и офицеров, тысячи бельчан погибли или были угнаны в плен. Наш долг – бережно хранить связующую нить поколений», –считает Губернатор.

Изготовление и установка памятного знака будет производиться на средства областного бюджета через предоставление субсидий.

С предложением присвоить Белому звание «Города воинской доблести» выступили жители района, ветераны Великой Отечественной войны, молодёжные объединения.

Правительство области поддержало инициативу. В преддверии годовщины освобождения города региональным парламентом принят соответствующий закон.

Звание «Город воинской доблести» присваивается населенным пунктам, на территории или в непосредственной близости от которых в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения, а их защитники проявили мужество, стойкость и героизм.

Вторым населенным пунктом в Тверской области, обладающим этим статусом, может стать Зубцов. С таким предложением уже выступили жители города.

Пресс-служба Правительства Тверской области.