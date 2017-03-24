ПУБЛИЧНО ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ

На прошлой неделе в районном Дворце культуры «Современник» о своей работе в течение 2016 года отчитались глава Конаковского района Л.А.Козлова и глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский. Отчет глав был заслушан в обстановке абсолютной публичности: для этого был выбран вместительный зрительный зал районного ДК, в который к означенному времени мог прийти любой желающий. Отчетное мероприятие заблаговременно анонсировалось в районных средствах местной информации: печатных и электронных (в том числе, в интернете). Среди тех, кто пришел услышать отчет высшего руководства района – главы и депутаты городских и сельских поселений, сотрудники администраций, руководители предприятий города и района, активисты общественных организаций, работники культуры, образования и здравоохранения, уличкомы и просто люди с активной жизненной позицией.

Первой с отчетным докладом выступила глава Конаковского района Людмила Алексеевна Козлова. Затем на трибуну вышел глава администрации Конаковского района Олег Владимирович Лобановский. Его отчетный доклад осветил все стороны жизни района с позиции работы исполнительной власти. Была дана оценка бюджету муниципального образования, глава отчитался об исполнении бюджетных полномочий, рассказал о тех мероприятиях, которые проводились в Конаковском районе при участии администрации района, тезисно озвучил планы работы администрации на текущий год и на перспективу.

С сокращенными вариантами отчетов читатели «Зари» могут ознакомиться на страницах 2 и 3 этого номера, полные варианты будут выложены на сайт администрации Конаковского района www.konakovoregion.ru.

На отчетном мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель председателя правительства Тверской области Александр Владимирович Меньщиков и депутат Законодательного собрания Тверской области Константин Игоревич Буевич. После того, как главы отчитались, слово было предоставлено областным руководителям.

А.И.Меньщиков поблагодарил глав за хорошую работу и особенно отметил то, что Конаковский район на сегодняшний день является одним из лидирующих муниципальных образований региона по ряду основных показателей. Наш район – форпост Тверской области со стороны Москвы, и кому как не нам создавать у приезжающих первое впечатление о тверской земле. Поэтому областное правительство во главе с губернатором надеются на нас и готовы всемерно поддерживать район на уровне областной власти. Взаимодействие администрации Конаковского района и правительства Тверской области привело к решению острого вопроса - ремонту трассы Шорново - Конаково (или «конаковки», как ее называют в народе), который начнется в конце мая - начале июня этого года.

К.И.Буевич в своем выступлении поблагодарил депутатов местных советов, Собрания депутатов Конаковского района и активистов за сотрудничество. Он обозначил основные направления взаимодействия, рассказал о планах работы областного парламента, о том, какие средства заложены на решение тех или иных социальных проблем. Конаковский район не останется без должного внимания. Так же, как и предыдущий оратор, он поднял тему дорог и сообщил, что ремонт трассы Конаково - Дубна также будет начат в этом году.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ



В рамках этого мероприятия лучшим работникам образования и культуры были вручены награды. Благодарность губернатора Тверской области И.М.Рудени за высокий профессионализм, безупречную службу, личный вклад в осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня распространения наркомании среди населения Тверской области, была объявлена Л.А.Бакиной, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ СОШ д. Мокшино, а за высокий профессионализм и личный вклад в развитие образования в Тверской области - О.А.Домаевской, учителю математики МБОУ СОШ № 7 г. Конаково.

Почетной грамотой губернатора Тверской области за высокий профессионализм и личный вклад в развитие образования в Тверской области награждены Н.Ю.Гевондян, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, С.В.Кузьмина, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 г. Конаково, и И.Л.Нечаева, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 г. Конаково. Вручал награды А.И.Меньщиков.

Благодарность Законодательного собрания Тверской области за многолетнюю безупречную работу в системе образования и высокий профессионализм объявлена Л.В.Кулешовой, учителю математики МБОУ СОШ № 1 г. Конаково, и Г.С.Пановой, учителю начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Конаково. Награды вручал К.И.Буевич.

Благодарственные письма главы администрации Конаковского района за добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры вручены Н.И.Григорьевой, преподавателю по классу хора АУ ДО ДШИ г. Конаково, Т.А.Ламбиной, преподавателю по классу фортепиано АУ ДО ДШИ г. Конаково ,и И.А.Петровой, преподавателю по классу изобразительного искусства АУ ДО ДШИ г. Конаково.

В преддверии Дня работника культуры Л.А.Козлова и О.В.Лобановский поздравили всех работников культуры и вручили награды. Почетной грамотой главы администрации Конаковского района награждены Н.О.Исакова, методист МБУ РМЦ ДК «Современник», Г.И.Степанова, директор МБУ «Центр досуга городского поселения поселок Козлово».

Благодарность главы администрации Конаковского района объявлена О.С.Аргутиной, руководителю хореографического кружка МКУ «Вахонинский сельский Дом культуры», И.В.Теленковой, художественному руководителю МБУ Новозавидовский Дом культуры, М.П.Фокиной, руководителю хореографического кружка МБУ «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово», и Т.В.Темеровой, руководителю вокального коллектива МБУ РМЦ Дворец культуры «Современник».