ОТЧЕТ ГЛАВЫ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА Л.А.КОЗЛОВОЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

Публикуется в сокращении. Полный вариант можно прочитать на сайте администрации Конаковского района: www.konakovoregion.ru

В начале доклада Людмила Алексеевна отметила, что 2016 год, безусловно, займёт достойное место в истории нашего района, поскольку основные направления работы уходящего года были определены в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ, губернатором Тверской области, государственными и муниципальными программами, приоритетами социально-экономического развития Конаковского района, а органы местного самоуправления работали единой командой.

Роль и место главы муниципального района определены законодательством: это высшее должностное лицо района, обладающее всеми необходимыми полномочиями, в рамках которых глава и осуществляет свою деятельность. Главными направлениями своей работы Л.А.Козлова считает принятие исчерпывающих мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в районе, поддержание законности и правопорядка, удовлетворение жизненных потребностей жителей Конаковского района, создание нормального социально-психологического климата в каждом населенном пункте. Сделано было все намеченное, хотя, конечно, предстоит сделать не меньше и в текущем году.

В отчете не ставилось задачей озвучивать статистические показатели работы - по этому поводу свой доклад подготовил глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский. У главы района, возглавляющего законодательный орган власти, и главы администрации, возглавляющего исполнительный орган власти, разные функции, хотя их общая работа направлена на стабилизацию общественных отношений, повышение жизненного уровня населения, его социальную защиту и поддержку, т.е. на обеспечение эффективной работы представительного и исполнительного органов власти.

Уходящий год был богат на события, в том числе, и политические. Главным из них стали выборы депутатов в Государственную думу РФ, выборы губернатора Тверской области, депутатов Законодательного собрания Тверской области, депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино, которые проходили 18 сентября. Был создан избирательный штаб, в который вошли главы и главы администраций поселений, руководители структурных подразделений, государственных исполнительных органов власти и органов правопорядка. Избиратели проявили активную гражданскую позицию, придя на свои избирательные участки. Да и прогнозы на то, что общество готово к переменам, оправдались: в Единый день голосования явка избирателей в Конаковском районе составила 37,88 процента. Игорь Руденя одержал победу на выборах губернатора Тверской области. Его поддержали 69,74 процента голосов избирателей нашего района, Денис Дородных и Константин Буевич стали депутатами Законодательного собрания, Светлана Максимова - депутатом ГД.

В период предвыборной кампании кандидаты в депутаты провели ряд встреч с жителями района, получили наказы, и сегодня можно с уверенностью сказать, что избранные жителями района депутат Государственной думы РФ С.В.Максимова и депутаты Законодательного собрания Д.И.Дородных и К.И.Буевич будут выполнять эти наказы, которые они получили во время встреч с жителями района и во время предвыборной кампании.

Глава района представляет муниципальное образование в отношениях с органами государственной власти и с органами местного самоуправления других муниципальных образований. В этом плане важным является обеспечение тесного взаимодействия с губернатором и правительством Тверской области, Законодательным собранием. Как глава района Л.А.Козлова участвует в совещаниях, проводимых губернатором области И.М.Руденей, заместителями председателя правительства области, и во многих вопросах район получил серьезную поддержку со стороны областного руководства.

Об этой работе свидетельствуют такие наиболее масштабные мероприятия, как визит Президента РФ в Конаковский район и его рабочая поездка на предприятие «АгроПромкомплектация»; приезд И.М.Рудени на место пожара в психоневрологическом отделении Конаковской ЦРБ; рабочее совещание с участием региональных министров, руководством района и города, его встреча на конаковской земле с полным кавалером ордена Славы, Почетным гражданином Конаковского района и Тверской области И.А.Рулевым; посещение губернатором предприятий сельхозпереработки Конаковского района; приезд министра здравоохранения Р. Курынина в Городенское сельское поселение; рабочая поездка И. Рудени, депутата ГД С. Максимовой и федерального инспектора Ю. Стрелецкого на завод «Энергостальконструкция»; встреча руководителя региона с главами поселений Конаковского района в августе 2016 года; участие И. Рудени, депутата ГД В. Васильева, руководителя Федерального агентства по туризму О. Сафонова и председателя Координационного совета ГК «Агранта» С. Бачина в торжественном мероприятии по открытию участка дороги в Мокшино, ведущей к отелю «Рэдиссон-Завидово».

28 октября в районе прошла отчетно-выборная конференция Конаковского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая избрала секретарем Конаковского местного отделения партии заместителя председателя Собрания депутатов Конаковского района, руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрия Евгеньевича Щурина. Был обновлен и состав политического совета партии.

Одно из главных и важных полномочий главы района – организация деятельности Собрания депутатов Конаковского района. В Собрании работает 21 депутат. В своем отчете Людмила Алексеевна подробно остановилась на формах деятельности и принципах работы Собрания, о его компетенциях в принятии решений, рассказала о составе депутатского корпуса и партийной принадлежности депутатов, о принятых правовых актах (всего 81 против 72 в 20015 году). В Собрании депутатов созданы и действуют 5 постоянных комиссий. В числе решений Собрания, например, присвоение статуса «Почетный гражданин Конаковского района». В 2016 году он был присвоен уважаемым гражданам Конаковского района: В.М.Махновскому, Н.В.Махновской, Н.Н.Коротенкову. Всего же в Конаковском районе на сегодняшний день 18 Почетных граждан. Также в 2016 году проводилась работа комиссии по утверждению кандидатур, наших земляков, для занесения на Доску почета Конаковского района. 32 фотопортрета наших граждан были размещены на Доске почета.

Деятельность Собрания депутатов проходит в профессиональном и конструктивном сотрудничестве с администрацией Конаковского района и взаимодействии с районной прокуратурой. Одним из важных органов местного самоуправления Конаковского района является контрольно-счетный орган – Контрольно-ревизионная комиссия Конаковского района, которая позволяет эффективно осуществлять анализ внутреннего и внешнего финансового контроля, контролировать исполнение законности, результативности использования средств местного бюджета. В 2016 году сотрудниками Контрольно-ревизионной комиссии проведено 18 проверок, в т.ч. 11 контрольных и 7 экспертно-аналитических мероприятий. Контрольными мероприятиями было охвачено 8 органов и организаций.

Деятельность Собрания депутатов в 2016 году освещалась в средствах массовой информации: районной газете «Заря», на официальном сайте муниципального образования «Конаковский район». График приема населения главой района и депутатами Собрания доведен до сведения избирателей через районную газету, официальный сайт района, доску объявлений в здании администрации с указанием даты, времени и места приема, а также телефонов, по которым можно записаться на прием. Решения Собрания депутатов Конаковского района нормативно-правового характера своевременно публикуются в районной газете, размещаются на официальном сайте Конаковского района, направляются в министерство по делам территориальных образований Тверской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Тверской области. Проекты муниципальных правовых актов также заблаговременно публикуются, население имеет возможность знакомиться с документами и принимать участие в их обсуждении на публичных слушаниях.

В 2017 году предстоит закрепить все положительные тенденции прошедшего года и улучшить. В числе основных направлений работы были названы: обеспечение реализации положений федерального закона № 131-ФЗ; своевременное приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями действующего законодательства; сохранение положительной динамики социально-экономического развития; обеспечение реализации мер по сохранению социальной стабильности и решение вопросов социальной политики; контроль за исполнением решений Собрания депутатов; повышение качества работы каждого депутата в своем избирательном округе; совершенствование контрольных функций деятельности представительного органа власти и многое другое...

Одним из основных в сфере социальной политики Конаковского района является вопрос обеспечения местами детей в детских дошкольных образовательных учреждениях. Комплектование групп детских садов с 2009 года осуществляет районная комиссия, которую возглавляет глава района. За прошедший год проведено 12 заседаний комиссии. В течение 2016 года, например, поставлены на учёт 1060 детей, принято и зарегистрировано 1581 заявление с просьбой о предоставлении места в дошкольном учреждении, переводе, сохранении места, выдано 957 направлений, осуществлялось комплектование дежурных детских садов, и многое другое. Таким образом, с 2014 года выполняется Указ Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 года в части предоставления мест детям старше 3 лет.

За отчетный период по вопросам состояния дел в учреждениях здравоохранения, образования, благоустройства, проблем в жилищно-коммунальной сфере, газификации сельских населенных пунктов, модернизации котельных, строительства социальных объектов, работы представительных органов поселений обращались главы, главы администраций поселений, жители. К рассмотрению, обсуждению и решению проблем, поставленных в обращениях, привлекались должностные лица, депутаты представительных органов поселений, руководители учреждений и организаций, представители силовых структур. Результатом совместных действий стало решение многих вопросов. Например, расширение Детского реабилитационного центра (2 этаж), установка детской игровой площадки и оборудования, необходимого для функционирования Центра, установка плоскостной спортивной площадки в Новозавидовском. Отдельно в своем отчете глава Конаковского района остановилась на состоянии дел в здравоохранении Новозавидовского поселения.

Важной темой доклада стала тема обращений граждан и общественного взаимодействия с главой. Работа с обращениями - один из важнейших каналов обратной связи с населением. Она ведётся по нескольким направлениям. Граждане могут обратиться к главе района на личном приёме, направить письмо, позвонить или написать на официальный сайт. Основная тематика обращений: приобретение жилья, плата за капремонт, общедомовые нужды по электроэнергии и коммунальным услугам, предоставление субсидий и льгот, в т.ч. льготы на лекарства, бесплатный проезд, предоставление мест в детском саду. На все обращения граждан были даны ответы в соответствии с действующим законодательством, проведены квалифицированные разъяснения. Многие вопросы, с которыми обращались жители, удавалось решить в день приема. Проходили встречи с ветеранами, инвалидами, общественниками. Глава района принимала участие в работе президиумов совета ветеранов, правления общества инвалидов. На встречах до населения доводилась информация о работе органов самоуправления по решению местных вопросов и переданных государственных полномочий, о работе Собрания депутатов, бюджетной политике района, обсуждались вопросы межнациональных отношений и работы силовых структур. Для решения национальных вопросов с 2014 года работает Координационный совет по делам национальностей, в составе которого представители духовенства, молодежи, общественных организаций, представители всех национальных диаспор, руководители силовых структур, главы поселений.

Подробно было рассказано и о деятельности Общественного совета Конаковского района, который работает более двух лет. За время своей деятельности он значительно расширил круг вопросов, рассматриваемых на заседаниях. В связи с этим по предложению председателя Совета Владимира Борисовича Барышникова решением Собрания депутатов было увеличено количество членов Общественного совета с 15 до 20. В состав вошли представители СМИ, спорта, науки, экологии, казачества и помощник депутата Законодательного собрания области.

Другая общественная организация, активно взаимодействующая с главой района, - совет ветеранов. На учете районной ветеранской организации, которой руководит Г.И.Аксенова, сегодня находится около 31 тысячи человек. Наиболее значимые мероприятия, проведенные советом: открытие памятной доски в деревне Архангельское Герою Советского Союза Н. Бочарову, издание книг «Наша история - наша победа», «Труженики Победы». О заслугах наших ветеранов, их большой работе говорит тот факт, что свое знакомство с ветеранскими организациями Тверской области губернатор И.М.Руденя начал с визита в Конаковский совет ветеранов, где он встретился с полным кавалером ордена Славы И.А.Рулевым. Также Иван Андреевич дважды присутствовал на приеме у Президента России В.В.Путина в честь Героев Отечества, он является членом президиума областного совета ветеранов. За большую общественную работу, за патриотическое воспитание молодежи И.А.Рулев и Г.И.Аксенова награждены именными часами губернатора Тверской области.

Также в феврале прошлого года прошла отчетно-выборная конференция в обществе инвалидов, председателем избрана Г.Г.Корнилова, которая с первых дней начала активную работу: вошла в правление областного общества инвалидов, приняла участие в семинаре Тверской области по вопросам Доступной среды, в работе 6 съезда Всероссийского общества инвалидов, который прошел в Москве 13 ноября.

При главе района с 2011 года работает Молодежный совет, участники которого входят в составы молодежной палаты при Законодательном собрании Тверской области и молодежного правительства при губернаторе Тверской области. Ведут активную работу молодежные советы при главах поселений.

В конце отчета Людмила Алексеевна поблагодарила депутатов района, главу администрации О.В.Лобановского, коллег из администрации района, глав поселений, депутатов и работников администраций поселений Конаковского района за совместную эффективную работу, а также руководителей предприятий и организаций, представителей общественных организаций, всех жителей Конаковского района, которые принимают активное участие в общественной жизни и развитии нашего района.

В наступившем году нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы выполнить взятые обязательства. Только вместе мы сможем решить поставленные задачи и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие района – подытожила свой отчет глава.