ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА О.В.ЛОБАНОВСКОГО О СВОЕЙ РАБОТЕ И РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ

Публикуется в сокращении. Полный вариант можно прочитать на сайте администрации Конаковского района: www.konakovoregion.ru

В отчетном докладе Олега Владимировича Лобановского особое внимание уделялось тем мерам, которые принимались в отчетном году для повышения эффективности и качества работы исполнительного уровня власти. Вначале он обозначил 36 вопросов местного значения, исполнение полномочий по которым входит в зону ответственности главы администрации муниципального района согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Также глава администрации коснулся и тех государственных полномочий, которые по закону возложены на органы местного самоуправления. С их перечнем можно ознакомиться в полной версии отчета. Как и в докладе главы Конаковского района Л.А.Козловой, в начале своего отчета Олег Владимирович напомнил, что прошедший год был выборным, результаты выборов говорят сами за себя, поставленные задачи выполнены.

Затем глава администрации перечислил амбициозные задачи, которые были поставлены перед администрацией и были успешно выполнены. Это выполнение обязательства по погашению кредита министерства финансов Тверской области; проведение капремонта моста на автомобильной дороге Архангельское - Спиридово; запуск второй линии по сортировке твердых бытовых отходов в деревне Шорново; ремонт дорог; ремонтные работы в образовательных учреждениях на сумму не менее 15 млн. рублей; ремонтные работы в помещениях для размещения подразделений МФЦ. При слаженной работе команды районной власти и органов местного самоуправления поселений также решены многие серьезные задачи, такие, как плановое вхождение в отопительный сезон; предоставление земельных участков многодетным семьям; реализация в 5 поселениях «Программы поддержки местных инициатив» (ППМИ), и многое другое.

Основное внимание в отчете было уделено формированию и исполнению бюджета Конаковского района, а именно: повышение результативности бюджетных расходов, формирование действенного механизма контроля за их выполнением, повышению ответственности и заинтересованности исполнителей муниципальных программ.

В 2016 году объем поступивших доходов составил 1209582000 рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 463149 000 рублей, годовой план по доходам выполнен на 101,3 процента. Перевыполнение плана стало возможным благодаря налоговым поступлениям сверх запланированного. Расходы составили 1206 656000 рублей, или 98,9 процента к уточненному плану. По факту сложился профицит бюджета в сумме 2926 000 рублей. Основной причиной профицита является неосвоение средств ввиду их поступления на счет бюджета 31 декабря. Остатки денежных средств на счете бюджета составили 17842 000 рублей и вовлечены в бюджет 2017 года.

При исполнении бюджета-2016 решались следующие задачи:

1. В течение последних трех лет муниципальный район выполнял обязательства по погашению кредита министерства финансов Тверской области в сумме 35 800 000 рублей. Он погашался в 2014 и в 2015 годах, в 2016 произведено полное погашение кредита.

2. В связи с изменением бюджетного и налогового законодательства значительно снизились отчисления от налогов в бюджеты сельских поселений. Для решения проблемы падения доходов поселений, по предложению администрации, Собранием депутатов Конаковского района было принято решение о помощи сельским поселениям. 30 процентов поступивших в бюджет района доходов от продажи земельных участков направлялись в бюджеты 10 сельских поселений. За 2016 год общая сумма средств составила 7170 690 рублей. Наряду с этим для выполнения расходных обязательств поселений в рамках их полномочий двум поселениям (Первомайское сельское поселение и городское поселение Радченко) были предоставлены бюджетные кредиты из бюджета района в общей сумме 2 миллиона рублей. Помимо этого, из бюджета района было инвестировано 5 миллионов рублей в проект по переводу на индивидуальную систему отопления двух жилых домов в городском поселении Радченко. Уже в 2017 году в пяти поселениях района наблюдается резкое падение доходной части их бюджетов, и на выравнивание бюджетной обеспеченности запланирован межбюджетный трансферт на общую сумму 6 624 900 рублей. Кроме этого, 7 миллионов рублей будет направлено в бюджеты поселений за проведение мероприятий по оптимизации расходов и мобилизации доходной части местных бюджетов.

3. Серьезной проблемой для бюджета остаются долги прошлых лет. Так, в 2016 году были предъявлены требования об уплате 70763400 рублей по недействительной сделке купли-продажи земельных участков от 28 мая 2009 года в пользу ООО «Огурцово». В результате проводимой работы с кредиторами было подписано мировое соглашение о погашении долга в течение трех лет. Чрезвычайные обстоятельства, происходящие на территории Конаковского района, вносят свои корректировки. Так, на восстановление жилого дома, пострадавшего в результате пожара в поселке Редкино в конце 2016 года, из бюджета района выделено 2 494 301 рубль. Данные обстоятельства приводят к снижению финансовых возможностей развития района, заставляют усиливать работу по мобилизации доходов бюджета Конаковского района.

Несмотря на это, впервые за много лет была принята муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Конаковский район», которая предусматривает бюджетные инвестиции в 2017 году в сумме 5873 200 рублей на проектно-сметную документацию по ремонту моста и автодороги Архангельское - Спиридово Дмитровогорского сельского поселения, софинансирование проектов по газификации в трех сельских поселениях района: Селиховское, Ручьевское, Городенское в сумме 6599 800 рублей. В дальнейшем данная программа позволит привлечь средства федерального и регионального бюджета по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Серьезным ресурсом в увеличении доходной базы бюджета района является стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году заработала новая муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе. Бюджетная политика в области расходов ориентирована на безусловное исполнение действующих обязательств по оплате труда и содержанию муниципальных учреждений, при условии жесткого контроля со стороны учредителя за обоснованностью расходов. Одним из инструментов реализации принципа прозрачности и открытости бюджета и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджетном процессе в муниципальном образовании является размещение на сайте администрации Конаковского района «Бюджета для граждан».

Олег Владимирович дал характеристику муниципальной системы образования, которая финансируется из бюджета района. В Конаковском районе в 26 детских садах воспитываются 4 287 детей, в 30 школах обучаются 8 656 учащихся, 7 учреждениями дополнительного образования охвачено 3666 человек, в 5 музыкальных школах обучаются 772 обучающихся. Всего в отрасли «Образование» работают 2556 человек и, несмотря на это, проблема кадров стоит очень остро. Для решения этой проблемы в бюджет 2017 года в рамках софинансирования расходов предусмотрены средства на компенсацию найма жилья молодых учителей. По количеству образовательных учреждений, работников сферы «Образования», количеству детей мы находимся на втором месте после Твери. Это большая нагрузка на муниципалитет, и, тем не менее, все показатели, определяющие успешность системы муниципального образования, выполняются. Средняя зарплата учителей в 2016 году составила 27439 рублей, воспитателей – 21295 рублей, педагогов допобразования - 21144 рубля. Одной из значимых проблем остается низкий уровень заработной платы младшего персонала детских садов. Результаты образовательной деятельности радуют: в районе за год - 44 медалиста, в первый класс пошли 963 ученика, в детский сад – 957 детей. Кроме того, успешно выполнен Указ Президента России о ликвидации очередей в детских садах для детей от трех лет. Также в 2016 году закончена реорганизация Конаковской ДЮСШ-1 в форме присоединения ее к ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. Успешно решаются вопросы подвоза детей к школам в сельской местности и вопросы школьного питания. Бесплатным питанием обеспечены 3629 детей начальной школы, 216 обучающихся коррекционных классов, 166 воспитанников группы продленного дня и 1030 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Нравственно-патриотическое, спортивное, интеллектуальное направления, наряду с формированием здорового образа жизни и профессионального ориентирования учащихся являются определяющими приоритетами в воспитательной работе. Был проведен ряд мероприятий по экологии, профориентации, творчеству и другим направлениям. Администрация Конаковского района обеспечивает отдых детей в каникулярное время. Данная работа проводится образовательными учреждениями в рамках летней оздоровительной кампании, на которую в 2016 году выделено 10630 730 рублей, в том числе, почти 5 миллионов рублей средств местного бюджета. Для организации летнего оздоровительного отдыха были созданы 32 пришкольных лагеря, в которых находилось 2650 детей. Также были организованы трудовые объединения при 20 образовательных учреждениях с охватом 459 детей среднего и старшего возраста. В рамках спортивных сборов усилиями МЦ «Иволга», Конаковской СДЮСШОР и ДЮСШ-14 организованы многодневные походы (охвачено 226 человек).

Тезис «экономика должна быть экономной» не устаревает, когда дело касается муниципальных закупок. В 2016 году осуществлено 169 закупок на сумму 106165 508 рублей. В результате проведения закупок экономия бюджетных средств, полученная по итогам размещения заказа составила 16888587 рублей, относительная экономия - почти 16 процентов от общей суммы закупок. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрация обязана размещать заказы не менее чем 15 процентов от общей доли закупок. В 2016 году для субъектов малого предпринимательства проведено 75 закупок на общую сумму 45974 230 рублей. По итогам 2016 года из бюджета Конаковского района на проведение текущих и капитальных ремонтных работ в учреждениях образования было выделено 16 041 246 рублей. Экономия, полученная в результате конкурсных процедур, составила 4 335 506 рублей. За счет этого проведены дополнительные ремонтные работы. В результате проведения плановых и аварийных ремонтных работ были отремонтированы кровли в 18 образовательных учреждениях. Сантехнические работы, ремонт систем водоснабжения и отопления выполнены на сумму 1702 782 рубля. Основная масса этих работ является аварийной. Однако данные работы необходимо проводить в плановом порядке. Системы водоотведения и отопления в образовательных учреждениях сильно изношены. Это одно из приоритетных направлений в ближайшие годы. На протяжении ряда лет плановыми работами являются противопожарные мероприятия и замена электрики. На данные работы в 2016 году выделено 1 125 580 рублей.

Далее в своем отчетном докладе О.В.Лобановский рассказал о благотворительности и муниципально-частном партнерстве. В рамках этой работы удалось привлечь значительные внебюджетные (спонсорские) средства для образовательных учреждений района со стороны ПАО «ENEL Россия» и ОАО «Энергостальконструкция». Помощь школам своих поселений оказали администрации сельских поселений Городня, Вахонино, Завидово, привлекая не только бюджетные средства, но и средства организаций, работающих на их территориях. Посильная помощь оказывалась родителям. Нельзя не сказать и про работу детского гольфклуба на базе гольфполя «Завидово». Комплекс отдыха «Ривер клаб» оказывает неоценимую помощь в организации работы секции парусного спорта при ДЮСШ «Олимп». Ежегодно организовывается конкурс проектов по энергосбережению «Play Energy» на базе ПАО «ENEL Россия» для учащихся школ и студентов. Существенна и помощь спонсоров ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора», ОАО «Голутвинская слобода», ОАО «Энергостальконструкция», ООО «Дельфин», ООО «Завидово Девелопмент», Комплекса отдыха «Ривер клаб», СПК «Родина» для организации районного конкурса «Человек года».

Данный конкурс признан «Лучшей муниципальной практикой» на региональном уровне. Активно работает молодежный центр «Иволга» по организации благотворительных акций на территории района. Уже традиционными становятся акции «Блокадный хлеб», «Дари добро», «День счастливой собаки», «За здоровый образ жизни», «Чистые окна» и т.д. МЦ «Иволга» в 2016 году отпраздновал свое 15-летие в новом отремонтированном помещении.

Работа муниципалитета немыслима без участия Конаковского района в федеральных и региональных программах. На условиях софинансирования было закуплено, например, необходимое кухонное оборудование на 1304 562 рубля. В 2016 году были привлечены средства областного и федерального бюджета в размере 5 626 210 рублей как софинансирование программы «Развитие сельского спорта». В школе деревни Ручьи отремонтирован спортивный зал на сумму 1 094 710 рублей. Для ликвидации второй смены в школе № 3 поселка Редкино на ремонт израсходовано более 4,5 миллионов рублей, дополнительно введено 81 место, и вторая смена в этой школе ликвидирована полностью. В 2016 году закончено лицензирование медицинских кабинетов в детских садах всего района. Логичным продолжением принципа софинансирования является трехуровневое взаимодействие между жителями поселений, муниципальными и государственными властями. Яркий пример - программа поддержки местных инициатив (ППМИ), в которой Конаковский район активно участвует многими своими поселениями, и, например, программа Дмитровогорского поселения стала в 2016 году самой дорогостоящей в области. Большое внимание в работе администрации уделялось и уделяется безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан. Не менее важна государственная задача - создание системы «одного окна» (МФЦ). В 2015 году мы реализовали программу на 70 процентов. Оставалось закончить ремонт в помещениях двух самых крупных территориальных подразделений - поселках Редкино и Новозавидовский, и уже с апреля текущего года начнется функционирование этих подразделений.

В Конаковском районе проводятся мероприятия федерального, регионального и районного значения. В отчетном году проведены районные фестивали «Зажги свою звезду», «Конаковские огни», «Единение», «Дарите музыку друг другу», «Русь святая, веру храни», «Человек года» и впервые - интегрированный фестиваль «Путь к успеху», муниципальные этапы «Лыжни России» и «Кросса нации», организована «Новогодняя олимпиада» по 20 видам спорта, спортсмены боролись за Кубки главы Конаковского района по футболу и легкой атлетике. На базе спортивных школ проводились федеральные и региональные соревнования, администрация Конаковского района принимала участие в организации таких мероприятий, как чемпионат России по вертолетному спорту, чемпионат России по рыбной ловле, Кубки и чемпионаты России по конному спорту. За текущий год на территории Конаковского района проведено 396 спортивных мероприятий. Сборные команды Конаковского района выезжали на 162 соревнования. На организацию и участие в соревнованиях в бюджете было предусмотрено 3 миллиона рублей. В прошлом году приобретен автобус на 18 мест (хотя, одного автобуса и недостаточно для удовлетворения потребности в поездках). В результате системной работы наш район занял первое место среди муниципальных образований Тверской области по спортивно-массовой работе. В 2016 году в Конаковском районе создан муниципальный центр ВФСК ГТО. За год в тестировании приняли участие 657 школьников, из них представлены к награждению 218.

Конаковский район давно уже знают не только в пределах ЦФО. Хоровая школа мальчиков и юношей города Конаково приняла участие в IХ Всемирных Хоровых играх в городе Сочи и получила заслуженные награды. Также она выиграла грант Президента РФ для организации гастрольной деятельности по городам Крыма. Активную роль в сфере патриотизма играет МЦ «Иволга», организующий сборы «Крылья», военно-патриотические игры «Юносень», «Зарница», «Снежный десант». Всего проведено 49 мероприятий военно-патриотической направленности и охвачено 4797 участников.

В своем отчете глава администрации Конаковского района коснулся таких вопросов, как обеспечение жильем детей-сирот и семей бывших военнослужащих, организация и выполнение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, вхождение в отопительный период городских и сельских поселений, развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства района, предоставление земельных участков многодетным семьям. Подробнее об этом - в полном варианте доклада.

В заключение Олег Владимирович озвучил план мероприятий администрации на 2017 год. В области экономики и финансов: реализовать муниципальные программы развития образования, культуры и спорта в полном объеме; обеспечить выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Конаковского района, за счет средств бюджета района; продолжить реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; продолжить работу по увеличению доходной части бюджета и эффективному расходованию бюджетных средств.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности: создать действенный механизм обеспечения теплоснабжения населения района, осуществляя плановую подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы Конаковского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов; подготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт автодороги Архангельское - Спиридово; провести капитальный ремонт автомобильной дороги 1 класса «М-10-Иваньково» на участке от М-10 до города Конаково, в тч. четырех искусственных сооружений (мостов); провести реконструкцию очистных сооружений в поселке Радченко, городе Конаково и напорного коллектора в Вахонинском сельском поселении; передать водопроводные сети в поселке Мирный в собственность городского поселения поселок Новозавидовский.

При реализации законов Тверской области: обеспечить жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и военнослужащих; продолжить работу по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных; разработать проект схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования или межмуниципального значения, государственные полномочия по содержанию которых переданы МО «Конаковский район»; сформировать и предоставить земельные участки многодетным семьям.

В сфере образования: провести ремонтные работы на сумму не менее 15 миллионов рублей; реализовать запланированные мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений. Реализация вопросов местного значения в отрасли образования, культуры, спорта и коммунального хозяйства в четком соответствии с законом создаст не только инвестиционную привлекательность, но и возможность ставить перед собой новые задачи. Взаимодействие администрации Конаковского района и органов местного самоуправления поселений дает реальные положительные результаты. И, как подытожил Олег Владимирович, администрация района готова к совместной работе.