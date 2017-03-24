НАЧАТА ПОДГОТОВКА К ДНЮ ПОБЕДЫ

На этой неделе в малом зале администрации Конаковского района прошло расширенное заседание рабочей группы по проведению массовых мероприятий на территории Конаковского района.

Обсуждались вопросы подготовки к мероприятиям, посвященным 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории МО «Конаковской район».

В соответствии с распоряжением главы администрации Конаковского района О.В.Лобановского, составлен их план, обозначены ответственные лица и организации. Координатором проведения является отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района (А.В.Федотова), общий контроль осуществляет А.А.Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике.

В числе мероприятий, посвященных Дню Победы в этом году: традиционная акция «Георгиевская лента», торжественный митинг у мемориала сержанту Васильковскому, праздничный концерт и народные гуляния (ДК «Современник»), «Марш победы юнармейцев», конкурсы, спортивные мероприятия и многое другое. Обязанность анонсирования мероприятий и освещение их в СМИ района возложена на «Зарю».



ЧАС ЗЕМЛИ-2017

Акция «Час Земли» - ежегодное международное мероприятие, которое проводится с 2007 года в последнюю субботу марта.

Эта акция - символ бережного отношения к природе. Из года в год мероприятие позволяет привлечь внимание к проблеме изменения климата Земли и сохранения ее ресурсов.

Филиал “Конаковская ГРЭС” ПАО “Энел Россия” принял участие в ежегодной международной масштабной акции “Час Земли”, проводимой Всемирным фондом дикой природы. 25 марта с 20.30 до 21.30 на электростанции была отключена система освещения открытой трансформаторной площадки.

Это не оказало влияния на технологический процесс производства электроэнергии. Надежность и безопасность работы электростанции была сохранена. Электростанция поддерживает данную инициативу не первый год. 2017 год - год экологии, и в его рамках Конаковской ГРЭС запланировано провести целый ряд мероприятий по охране окружающей среды.

Тогда же на центральную площадь Конакова вышла молодежь, чтобы тоже принять участие во всемирной экологической акции. Организатором выступила районная ячейка «Молодой гвардии «Единой России». Прошли показательные выступления шоу-группы «Time Fire», участники которой мастерски владеют светодиодными поями (фонарик на веревочке).

Шоу привлекло внимание прохожих: дети катались на самокатах, запускали светящиеся вертолеты и воздушного змея, на лавочках компания молодежи пела песни под гитару. Родилась хорошая традиция, которую нельзя бросать.



«ТИМИРЯЗЕВЦЫ» В ГОСТЯХ У ДМИТРОВОГОРЦЕВ

Предприятия ГК «АгроПромкомплектация», расположенные в Дмитровогорском сельском поселении, посетила делегация РГАУ МСХА им. Тимирязева во главе с и.о. ректора Галиной Золиной.

Руководителям ведущего аграрного вуза России в ходе визита была представлена комплексная концепция организации производства «АгроПромкомплектации» - «от поля до прилавка».

Гости побывали на комбикормовом заводе, увидели, как содержатся животные на одном из молочных комплексов, познакомились с инновационным оснащением Дмитрогорского молочного завода и современным высокотехнологичным производством Дмитрогорского мясоперерабатывающего завода, а также оценили качество готовой продукции этих предприятий в одном из магазинов фирменной розничной торговли «Дмитрогорский продукт».

В завершение посещения производственных подразделений состоялось совещание по перспективам сотрудничества Группы компаний «АгроПромкомплектация» и РГАУ МСХА им. Тимирязева, на котором стороны обсудили вопросы развития деятельности базовой кафедры «Инновационный и инвестиционный бизнес», созданной в с. Дмитрова Гора в 2016 году.

В совещании принял участие генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков.