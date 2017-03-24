МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ

На капремонт дорог муниципалитетам Тверской области направят более 432 млн рублей

Более 432 млн рублей будет направлено из областного бюджета в виде субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт местных автодорог. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По итогам конкурсов по распределению субсидий 171 заявка от муниципалитетов признана полностью соответствующей требованиям и одобрена, еще 15 отправлены на доработку.

Игорь Руденя подчеркнул, что отклоненные заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

«Дороги делать нужно. При этом будем решать, на каких условиях включать эти объекты в программу ремонта», – отметил Губернатор.

По мнению Игоря Рудени, главам необходимо более активно участвовать в областных программах, направленных на приведение в порядок дорожной сети. От этого зависит благополучие жителей, комплексное развитие территорий.

В ходе рабочих поездок Губернатора в районы жители чаще всего обращали внимание на состояние местных дорог. Поэтому в программу дорожных работ Тверской области в первую очередь необходимо включать те объекты, которые актуальны для территорий, убежден Игорь Руденя.

«Основное внимание нужно уделять маршрутам, которые задействованы в транспортном обслуживании населения, в том числе школьных перевозках», – обозначил Губернатор.

Регион готов оказывать поддержку в решении этих задач. На Бюджетной комиссии одобрено выделение 57,4 млн рублей на проектирование сельских дорог. Предстоит определить, на какие именно объекты направят областные средства.

Также было отмечено, что необходимо разработать нормативы, четкие критерии и стоимость каждого километра при проведении работ на сельских дорогах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.