ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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Джон Бойн.
«Мальчик на вершине горы»
В продолжение разговора о книге ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» хочу поделиться впечатлениями от прочтения второй книги автора «Мальчик на вершине горы». Первая и вторая книги не связаны между собой, но во второй писатель сталкивает читателей с уже знакомыми персонажами.
История повествует о непростой судьбе обычного мальчика из Парижа по имени Пьеро. Его безмятежная жизнь была вмиг разрушена «злодейкой-судьбой»: сначала трагически погибает отец, а вскоре так же скоропостижно умирает мать. Мальчик остается совсем один. Через некоторое время он попадает в приют. В приюте ему даже начинает нравиться, как вдруг судьба преподносит ему «подарок»: его находит и забирает к себе жить родная тетя (сестра отца).
В одночасье он попадает совсем в другой мир... на вершину горы... в мир третьего рейха... В мир Адольфа Гитлера. Гитлер становится «наставником» маленького Пьеро. Мальчик смотрит на него как на своего кумира. Ради похвалы Гитлера он готов на многое, в том числе предать без зазрения совести своих родных и близких. Перед нами уже не Пьеро, а Петер - мальчик до «мозга костей» немец... Глядя на него, задаешь себе вопрос: неужели маленький мальчик может быть таким жестоким? Как такой человек, как Гитлер, может вызывать восторг?
Пьеро забывает прошлую жизнь, своих друзей, свое безмятежное детство.
Проходит несколько лет, война заканчивается. К великому сожалению Петера, его друг и наставник Адольф проигрывает и кончает жизнь самоубийством... Петер попадает в лагерь для военнопленных. Жизнь для него разделилась на «до» и «после» пребывания на вершине горы. Он возвращается в родной Париж, находит свой дом, там, где они жили с мамой и папой, встречается со своим лучшим другом. Да, много воды утекло.
Они уже не те беззаботные мальчишки. Война «развела» их по разные стороны баррикад. Но дружба превыше всего, друг не забыл о нем. Начинается новая страница их дружбы.
Второй прочитанный роман Джона Бойна мне понравился ничуть не меньше, чем первый. После прочтения остался небольшой налет грусти, некой жалости к бедному мальчишке, который потерялся на жизненном пути, заблудился во «мраке» жизни. Но в итоге все возвращается на круги своя. Жизнь сводит Пьеро со старыми друзьями, возвращает его в привычную среду обитания.
Советую роман прочитать всем. Поверьте, вы не пожалеете о времени, проведенном в компании маленького мальчика Пьеро, и совершите увлекательное путешествие из Парижа в Австрию, познакомитесь с Адольфом Гитлером, но не как с исторической личностью, а как с человеком.
Полина ПИСКУНОВА, библиотекарь отдела обслуживания взрослых
Конаковской межпоселенческойцентральной библиотеки.
Познакомьтесь с Красной книгой!
В рамках программы Года экологии и особо охраняемых природных территорий по всей стране организуются всевозможные мероприятия для привлечения внимания к вопросам сохранения редких видов растений и животных, занесённых в региональные и федеральные Красные книги.
В Доме-музее С.Д.Дрожжина открыта выставка «По страницам Красной книги», где представлена коллекция птиц, животных, рыб, растений и насекомых Тверской области, особо охраняемых на нашей территории. Из экскурсии вы узнаете о жизни орлана-белохвоста – самой крупной хищной птицы, о повадках белки-летяги – редком ночном обитателе лесов, увидите истинные размеры жука-оленя и яркую бабочку махаона. На выставке представлены гербарии редких растений, около 20 чучел птиц и прекрасные зарисовки обитателей водоёмов.
Каждому желающему представится возможность полистать Красную книгу Тверской области 2016 года, сравнить ее данные с Красной книгой 2002 года.
Надеемся, что выставка вызовет живой интерес как у детей, так и у взрослых, не оставит равнодушными всех, кто любит природу. Материалы выставки могут быть полезными как преподавателям биологии и географии, так и воспитателям детских садов.
Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, вторника, с 10 до 17 часов.
Заказ экскурсий по телефону 8-903-034-70-26, справки по телефону 8 (48242) 2-15-38.
Елена ПАВЛОВА,
заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина.
* Ваш консультант
Вниманию автомобилистов и владельцев иного
движимого имущества!
Многим известны проблемы, связанные с покупкой движимого имущества, включая автомобили: одной из таких проблем является проверка «юридической чистоты» приобретаемого имущества. Также существовала другая проблема: действующий (титульный) собственник автомобиля мог вводить в заблуждение покупателя относительно приобретаемого движимого имущества.
В связи с этим с 1 января 2015 года вступили в силу изменения в ФЗ «О нотариате» в части регистрации уведомлений о залоге движимого имущества. Ранее вышеуказанные уведомления регистрации не подлежали, и получить достоверную информацию об автомобилях и другом движимом имуществе, находящемся в залоге в кредитной организации, покупателям автомобилей было невозможно. Уведомление о залоге движимого имущества направляется нотариусу залогодателем (лицо, дающее в залог) или залогодержателем (лицо, принимающее в залог). Все изменения о залоге и уведомления об исключении сведений о залоге подаются теми же лицами. В уведомлении указываются следующие сведения: данные о залогодателе и залогодержателе; вид лица – физическое или юридическое; сведения о заложенном имуществе путем его описания (идентификационный номер транспортного средства (VIN), другие сведения, которые идентифицируют заложенное имущество.
Это необходимо, во-первых:
- потенциальным покупателям и кредиторам (гражданам и юридическим лицам) для того, чтобы документально подтвердить, что приобретаемое имущество не находится в залоге и в дальнейшем это имущество не арестуют судебные приставы;
во-вторых:
- залогодержателю (кредитная организация, принявшая имущество в залог) – для того, чтобы получить приоритет (быть первым) в удовлетворении своих требований за счет заложенного имущества, в случае невозврата кредита заемщиком, после того, как уведомление о залоге движимого имущества зарегистрировано в реестре залогов движимого имущества.
Для того, чтобы зарегистрировать уведомление о залоге движимого имущества, необходимо направить нотариусу уведомления о залоге движимого имущества в электронном виде, подписанного электронной цифровой подписью, либо предоставить нотариусу данное уведомление в бумажном виде.
Если вы хотите узнать, находится ли движимое имущество в залоге, то вам необходимо получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества на бумажном носителе. В этом случае необходимо обратиться к любому нотариусу Российской Федерации, а также для получения информации можно воспользоваться сайтом Федеральной нотариальной палаты.
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества является публичным, поэтому любой желающий может получить выписку из этого реестра. Выписка может быть выдана как в отношении одного залога, так и в отношении всех залогов конкретного имущества или всех залогов указанного залогодателя. Также предусмотрена выдача выписок из реестра, содержащих сведения за определенный период времени. Внесение сведений о залоге движимого имущества является правом залогодержателя или залогодателя, но не обязанностью.
Марина АРТИМЕНКО, нотариус.
г. Конаково, ул. Учебная, 5. Тел. 8-910-938-66-88, (48242) 3-75-05.
Налоговая информирует
О льготе по транспортному налогу
Физические лица - владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в Реестре транспортных средств системы взимания платы, имеют право на льготу по транспортному налогу.
Налоговая льгота может предоставляться:
1. в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования этим транспортом, превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
2. в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму внесенной платы.
Чтобы воспользоваться льготой, физическому лицу необходимо выбрать вариант льготы и представить в налоговый орган соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего «Личного кабинета» на сайте www.platon.ru).
Заявление о налоговой льготе рекомендуется представить в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год, то есть до 1 мая этого года. Сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика» или при личном визите в налоговую инспекцию.
Межрайонная ИФНС России № 9 по Тверской области
Тел. (848242) 4-85-01, 4-85-02.
Пенсионный фонд информирует
Сокращены сроки предоставления средств
В соответствии с постановлением Правительства РФ 253 от 3 марта 2017 года сокращены сроки выплаты средств материнского капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней.
Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней со дня подачи заявления на распоряжение сертификатом.
Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.
Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.