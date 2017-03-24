ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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Джон Бойн.

«Мальчик на вершине горы»

В продолжение разговора о книге ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» хочу поделиться впечатлениями от прочтения второй книги автора «Мальчик на вершине горы». Первая и вторая книги не связаны между собой, но во второй писатель сталкивает читателей с уже знакомыми персонажами.

История повествует о непростой судьбе обычного мальчика из Парижа по имени Пьеро. Его безмятежная жизнь была вмиг разрушена «злодейкой-судьбой»: сначала трагически погибает отец, а вскоре так же скоропостижно умирает мать. Мальчик остается совсем один. Через некоторое время он попадает в приют. В приюте ему даже начинает нравиться, как вдруг судьба преподносит ему «подарок»: его находит и забирает к себе жить родная тетя (сестра отца).

В одночасье он попадает совсем в другой мир... на вершину горы... в мир третьего рейха... В мир Адольфа Гитлера. Гитлер становится «наставником» маленького Пьеро. Мальчик смотрит на него как на своего кумира. Ради похвалы Гитлера он готов на многое, в том числе предать без зазрения совести своих родных и близких. Перед нами уже не Пьеро, а Петер - мальчик до «мозга костей» немец... Глядя на него, задаешь себе вопрос: неужели маленький мальчик может быть таким жестоким? Как такой человек, как Гитлер, может вызывать восторг?

Пьеро забывает прошлую жизнь, своих друзей, свое безмятежное детство.

Проходит несколько лет, война заканчивается. К великому сожалению Петера, его друг и наставник Адольф проигрывает и кончает жизнь самоубийством... Петер попадает в лагерь для военнопленных. Жизнь для него разделилась на «до» и «после» пребывания на вершине горы. Он возвращается в родной Париж, находит свой дом, там, где они жили с мамой и папой, встречается со своим лучшим другом. Да, много воды утекло.

Они уже не те беззаботные мальчишки. Война «развела» их по разные стороны баррикад. Но дружба превыше всего, друг не забыл о нем. Начинается новая страница их дружбы.

Второй прочитанный роман Джона Бойна мне понравился ничуть не меньше, чем первый. После прочтения остался небольшой налет грусти, некой жалости к бедному мальчишке, который потерялся на жизненном пути, заблудился во «мраке» жизни. Но в итоге все возвращается на круги своя. Жизнь сводит Пьеро со старыми друзьями, возвращает его в привычную среду обитания.

Советую роман прочитать всем. Поверьте, вы не пожалеете о времени, проведенном в компании маленького мальчика Пьеро, и совершите увлекательное путешествие из Парижа в Австрию, познакомитесь с Адольфом Гитлером, но не как с исторической личностью, а как с человеком.

Полина ПИСКУНОВА, библиотекарь отдела обслуживания взрослых

Конаковской межпоселенческойцентральной библиотеки.

Познакомьтесь с Красной книгой!

В рамках программы Года экологии и особо охраняемых природных территорий по всей стране организуются всевозможные мероприятия для привлечения внимания к вопросам сохранения редких видов растений и животных, занесённых в региональные и федеральные Красные книги.

В Доме-музее С.Д.Дрожжина открыта выставка «По страницам Красной книги», где представлена коллекция птиц, животных, рыб, растений и насекомых Тверской области, особо охраняемых на нашей территории. Из экскурсии вы узнаете о жизни орлана-белохвоста – самой крупной хищной птицы, о повадках белки-летяги – редком ночном обитателе лесов, увидите истинные размеры жука-оленя и яркую бабочку махаона. На выставке представлены гербарии редких растений, около 20 чучел птиц и прекрасные зарисовки обитателей водоёмов.

Каждому желающему представится возможность полистать Красную книгу Тверской области 2016 года, сравнить ее данные с Красной книгой 2002 года.

Надеемся, что выставка вызовет живой интерес как у детей, так и у взрослых, не оставит равнодушными всех, кто любит природу. Материалы выставки могут быть полезными как преподавателям биологии и географии, так и воспитателям детских садов.

Выставка работает ежедневно, кроме понедельника, вторника, с 10 до 17 часов.

Заказ экскурсий по телефону 8-903-034-70-26, справки по телефону 8 (48242) 2-15-38.

Елена ПАВЛОВА,

заведующая Домом-музеем С.Д.Дрожжина.

* Ваш консультант

Вниманию автомобилистов и владельцев иного

движимого имущества!

Многим известны проблемы, связанные с покупкой движимого имущества, включая автомобили: одной из таких проблем является проверка «юридической чистоты» приобретаемого имущества. Также существовала другая проблема: действующий (титульный) собственник автомобиля мог вводить в заблуждение покупателя относительно приобретаемого движимого имущества.

В связи с этим с 1 января 2015 года вступили в силу изменения в ФЗ «О нотариате» в части регистрации уведомлений о залоге движимого имущества. Ранее вышеуказанные уведомления регистрации не подлежали, и получить достоверную информацию об автомобилях и другом движимом имуществе, находящемся в залоге в кредитной организации, покупателям автомобилей было невозможно. Уведомление о залоге движимого имущества направляется нотариусу залогодателем (лицо, дающее в залог) или залогодержателем (лицо, принимающее в залог). Все изменения о залоге и уведомления об исключении сведений о залоге подаются теми же лицами. В уведомлении указываются следующие сведения: данные о залогодателе и залогодержателе; вид лица – физическое или юридическое; сведения о заложенном имуществе путем его описания (идентификационный номер транспортного средства (VIN), другие сведения, которые идентифицируют заложенное имущество.

Это необходимо, во-первых:

- потенциальным покупателям и кредиторам (гражданам и юридическим лицам) для того, чтобы документально подтвердить, что приобретаемое имущество не находится в залоге и в дальнейшем это имущество не арестуют судебные приставы;

во-вторых:

- залогодержателю (кредитная организация, принявшая имущество в залог) – для того, чтобы получить приоритет (быть первым) в удовлетворении своих требований за счет заложенного имущества, в случае невозврата кредита заемщиком, после того, как уведомление о залоге движимого имущества зарегистрировано в реестре залогов движимого имущества.

Для того, чтобы зарегистрировать уведомление о залоге движимого имущества, необходимо направить нотариусу уведомления о залоге движимого имущества в электронном виде, подписанного электронной цифровой подписью, либо предоставить нотариусу данное уведомление в бумажном виде.

Если вы хотите узнать, находится ли движимое имущество в залоге, то вам необходимо получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества на бумажном носителе. В этом случае необходимо обратиться к любому нотариусу Российской Федерации, а также для получения информации можно воспользоваться сайтом Федеральной нотариальной палаты.

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества является публичным, поэтому любой желающий может получить выписку из этого реестра. Выписка может быть выдана как в отношении одного залога, так и в отношении всех залогов конкретного имущества или всех залогов указанного залогодателя. Также предусмотрена выдача выписок из реестра, содержащих сведения за определенный период времени. Внесение сведений о залоге движимого имущества является правом залогодержателя или залогодателя, но не обязанностью.

Марина АРТИМЕНКО, нотариус.

г. Конаково, ул. Учебная, 5. Тел. 8-910-938-66-88, (48242) 3-75-05.



Налоговая информирует

О льготе по транспортному налогу

Физические лица - владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в Реестре транспортных средств системы взимания платы, имеют право на льготу по транспортному налогу.

Налоговая льгота может предоставляться:

1. в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования этим транспортом, превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;

2. в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму внесенной платы.

Чтобы воспользоваться льготой, физическому лицу необходимо выбрать вариант льготы и представить в налоговый орган соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего «Личного кабинета» на сайте www.platon.ru).

Заявление о налоговой льготе рекомендуется представить в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год, то есть до 1 мая этого года. Сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика» или при личном визите в налоговую инспекцию.

Межрайонная ИФНС России № 9 по Тверской области

Тел. (848242) 4-85-01, 4-85-02.