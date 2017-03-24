ЗАЧЕМ У «СОВРЕМЕННИКА» СПИЛИЛИ ЕЛИ?

И опять события нашей непростой жизни не дают покоя неравнодушным жителям города, которые, проявляя активную жизненную позицию, вновь сообщают в редакцию «Зари» о происходящем.



В выходные у районного Дворца культуры «Современник» силами специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности, был произведен спил верхней части елей. Это вызвало возмущение граждан: мол, зачем их было так уродовать, и кто позволил в Год экологии уничтожать деревья? Но, с другой стороны, никто не будет спорить, что деревья имеют свойство расти, и наступает такой момент, когда их параметры начинают «выбиваться из нормативов». Мы связались с руководством ДК «Современник» и узнали, что, исходя из требований приказа Госстроя России от № 153 «Об утверждении правил создания охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, руководством ДК было принято решение о проведении плановой работы по замене зеленых насаждений у ДК «Современник». Рассказывает директор ДК Наталья Сергеева:

- Осенью прошлого года была создана комиссия по планированию ремонтных работ в 2017 году. Один из объектов обследования - состояние фундамента здания. При обследовании было зафиксировано его неудовлетворительное состояние в нескольких местах. Одно из них – в том месте, где растут ели. Их корневая система угрожает целостности здания. Ели еще не старые, они были посажены около 35 лет назад. Тогда это было сделано не по нормам (ближе 10 метров к стене здания), в силу чего, а также из-за особенностей корневой системы деревьев корни начали разрушать фундамент «Современника», а густая крона - затенять помещения, в том числе, и класс для занятий, расположенный на третьем этаже. Ко всему прочему, произрастание в городских условиях сделало ели больными: некоторые из них начали засыхать.

Нами был направлен запрос в администрацию Конаковского района с просьбой провести обпиловку елей, чтобы уменьшить нагрузку на фундамент. Разрешение получено было еще осенью, но сами работы перенесли на весну. В этом году мы проведем плановое омоложение зеленых насаждений. Два дерева, думаю, после всех согласований, придется удалить: они больные и сохнут. На их месте, на разрешенном расстоянии – не менее 10 метров от здания – будут высажены новые, молодые деревья. В дальнейшем есть планы постепенной замены их на низкорослые виды озеленения. Средства на их приобретение заложены в бюджет Дворца культуры. На сегодняшний день все деревья на месте, их высота более 5 метров, кроны не затеняют помещения для занятий….

Добавим, что за зелеными насаждениями нужно ухаживать, обрезать их, удалять больные и сухие деревья и самое главное - сажать новые. Что в самое ближайшее время и будет сделано руководством «Современника». Ведь в планах не только это, но и ремонт площади перед Дворцом культуры, которая пока имеет довольно непрезентабельный вид, и омоложение «зеленки» перед ДК – часть таких работ.

От редакции. Жаль, что люди не видят, как за последние три года изменился «Современник»: были произведены ремонт зрительного зала с заменой всех кресел, ремонт туалетов, кабинетов и классов, замена окон, покупка нового оборудования. На это тратятся как собственные средства ДК, так и средства из муниципального бюджета. Это почему-то воспринимается жителями Конакова как должное и не вызывает эмоций. Зато факт опиловки замшелых елок сразу возбудил бурную реакцию граждан. Эту бы энергию – да в мирных целях!