И СНОВА ПРО ВАНДАЛИЗМ НА КЛАДБИЩЕ...

Как писала «Заря» на прошлой неделе, на городском кладбище произошло массовое повреждение захоронений. Сразу же заговорили о вандализме. Случай резонансный, люди возмущены. Насчитали более 60 сломанных памятников.



Самая распространенная в народе версия: это происки коммерсантов, производящих памятники, чтобы таким диким способом подхлестнуть спрос на их продукцию. Вторая версия - массовая акция сатанистов. Высказывалась и версия, что акт вандализма мог иметь националистическую окраску (прошел в канун мусульманского праздника). У каждой из них есть свои недостатки. Предприниматели так глупо поступать не будут, репутация дороже. Да и хватает у них работы: люди умирают. Вроде даже готовы премию выплатить тому, кто наведет на след вандалов. Сатанисты? Не их это стиль и почерк. Да и где у нас столько сатанистов, чтобы обеспечить такой объем разрухи? Версия с националистами вообще попахивает конспирологией, а следовательно – бредом. Однако, в поисках виновных пока заметных успехов нет. А может, просто потому, что искать некого? В числе прочих была высказана версия, что погром на кладбищах - дело не людских рук, а ... природы. Эту версию, лишенную всякой мистики, убедительно излагает в обсуждении темы в «Одноклассниках» пользователь Екатерина:

«…Один из памятников стоит посредине проталины. Снег вокруг него не тронут. Это сатанисты или наёмные вандалы с моторчиком, как Карлсон? Люди, опомнитесь! Зима была суровая, памятники полые внутри. Клей, который их соединяет, не выдержал. Претензии нужно к качеству надгробий предъявлять. На фото с кладбища видно: полый тонкостенный памятник просыпался вовнутрь. Цветы не тронуты. Следующий памятник накренился, верх раскрошился. Цветы опять не тронуты, и снег вокруг него - без единого следа обуви. Похоже на естественные процессы. Муж ещё проще объяснил: вода попала в трещинки и замёрзла. Вот сверху и открошился…».Так что же стало причиной разгрома на кладбище? Говорят, в прошлом году была сходная ситуация. В пользу последней версии говорит и то, что пострадали, в основном, новые памятники. Старые, прошедшие через десятилетия, вроде как остались целы. Может, потому, что тогда их не из «скорлупок» на клею делали?

ОТ РЕДАКЦИИ. Конечно, всякая версия имеет право на жизнь. Возможно, что свою роль сыграли как природные явления, так и руки-ноги человеческие. Случаи разрушения памятников от погоды и движений почвы известны. Представляется такая картина: забрели неадекватные граждане на кладбище, увидели, что памятник покосился или треснул, и «добили» его ногой. Наши люди и не такое могут! На снимках в сети есть и поломанный деревянный крест. Тут уж на природу точно не спишешь... О том, что стало причиной массового разрушения памятников, думаем, в ближайшее время скажут свое веское слово эксперты и сотрудники правоохранительных органов.