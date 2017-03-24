Школьные годы чудесные!

Приближается окончание учебного года: последний звонок, выпускные экзамены. И я с большим трепетом вспоминаю, как сорок лет назад пришла в Конаковскую среднюю школу № 3…



1 сентября 1977 года. Молодая красавица школа гостеприимно распахнула свои двери для новых учеников. Я – маленькая девочка в белом фартуке, с большими белыми бантами, букетом цветов, с восторгом и замиранием сердца шла в первый класс.

Первая учительница Нина Михайловна Сочихина, как потом говорила моя мама, была просто золотом. Нина Михайловна всегда встречала нас доброжелательно и с улыбкой на лице. А много ли первоклассникам нужно? Видеть и понимать, что им рады! Новый мир - новая жизнь. Разве можно спокойно усидеть за партой целый урок, когда вокруг столько интересного? А в столовой нас ждали вкусные румяные булочки и пирожки. Нина Михайловна умела сконцентрировать наше внимание, учила читать, писать, считать. Очень запомнились первые оценки. За полученные пятерки тетрадки обкладывались обложками с огромными красными пятерками. Заходя в класс, я в дверях уже бросала взгляд на свою парту в ожидании чуда. За пять пятерок подряд на тетрадку наклеивалась красная звездочка! А на переменах мы как стайки воробьев летали и чирикали на все лады. После уроков собирали макулатуру, ольховые шишки, соревнуясь «звездочками». Нас принимали в октябрята, прикалывая на грудь октябрятский значок. Учили быть дружными, трудолюбивыми, честными, заботливыми, внимательными.

Так пролетела начальная школа, а в пятом классе началась почти взрослая жизнь. Наша молодая классная руководительница Елена Николаевна Лисина преподавала английский язык. Она учила нас понять, принять и полюбить совершенно новый для нас язык. Я была очарована Еленой Николаевной. Незаметно для себя самой стала копировать ее походку. До сих пор помню ее модные платья: желтое кримпленовое и вязаное (бабушка Елены Николаевны вязала для нее потрясающие платья и пальто!). Поездки в цирк в город Тверь (Калинин), классные огоньки, смотры художественной самодеятельности, а в старших классах - смотры строя и песни, первомайские демонстрации с цветами, веточками берез, флагами и транспарантами. Наша школьная жизнь была насыщенна и полна различных приключений. Сколько в нас было вложено работы, души и жизни! Когда нас почетно принимали в пионеры, повязывая на шею пионерский красный галстук, наши глаза светились от восторга и счастья. Пионер – во всем пример! Под таким девизом мы учились и жили. И уже позже - вступление в комсомол.

Именно тогда начинало приходить понимание, что мы уже не дети. Что мы ответственны за свои поступки и слова. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!» - так звучал девиз нашего класса.

В восьмом классе нашей классной руководительницей стала Лидия Ильинична Чурбанова, преподававшая русский язык и литературу. Она учила нас не только грамотно писать, но и понятно излагать свои мысли. На уроках литературы мы анализировали, обсуждали, спорили, дискутировали, высказывали свою точку зрения. «Таня, как ты относишься к Евгению Онегину?» - спрашивала Лидия Ильинична. «Такого мужа я иметь бы не хотела…», - отвечала я. «Наша Татьяна Евгения Онегина не оценила», - улыбаясь, говорила учительница. Пятиминутки, когда мы читали стихи любимых авторов, не входивших в школьную программу, очень полюбились.

Именно в этом возрасте ученики делают попытки самоутвердиться, поэтому не всегда все было гладко и благополучно. Ведь каждый ученик – это индивидуальность и личность! Но Лидия Ильинична ко всем вопросам подходила тактично, с уважением к своим ученикам. Ее дом всегда был гостеприимен и открыт для нас. Чай с вишневым вареньем, книжные полки с книгами, пианино – вся атмосфера дома располагала к доброму и теплому общению. Прошли года, а его хозяйка очень рада нам и по сей день. Свои девичьи секреты и свои первые нескладные стихи я доверяла Лидии Ильиничне. Ее голос, как струящийся звонкий ручеек, и сегодня радует нас - ее взрослых учеников.

Невозможно не вспомнить Ларису Георгиевну Варшавскую - она как царица Клеопатра мудро и с достоинством правила на уроках истории. Общение с ней как глоток свежего, чистого воздуха! Любовь Юрьевну Смирнову – прекрасного педагога по английскому языку и замечательного человека, семья которой стала другом моей семьи. И уже ушедших - Владимира Николаевича Поротникова - нашего военрука (участника Великой Отечественной войны, подполковника авиации), который был образцом настоящего мужчины, достойным восхищения и уважения. Под его руководством был создан музей боевой славы и 185-й стрелковой дивизии - гордость нашей школы. Светлану Георгиевну Долгобородову - учителя математики, светлого, доброго, отзывчивого преподавателя. Михаила Федоровича Рогова - учителя рисования и черчения.

И сейчас, вспоминая школьные годы, встречаясь и общаясь со своими любимыми учителями, я понимаю, что это дороже любого подарка. Это подарок, который подарила мне жизнь!

Татьяна МОРОЗОВА (Девятайкина), выпускница школы № 3.