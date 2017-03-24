Я и знаменитость

Мало кто помнит, но в 2001 году, на турнире в честь «Георгия-Победоносца», который традиционно проходит в Конаковской СДЮСШОР в канун Дня Победы, в качестве зрителя и почетного гостя побывал известный российский киноартист и кинорежиссер Никита Михалков.

На фото, которое прислала в «Зарю» Александра Федотова, заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района: слева от режиссера Катя Куприянова, справа Галя Речная.

Все они – воспитанницы Александры Валерьевны, много лет работающей в СДЮСШОР тренером по самбо. Сейчас девчонки давно взрослые: Екатерина работает тренером в ДЮСШ «Олимп», у Галины - свой салон красоты. Прошло 16 лет…

На втором снимке, который нам прислал чемпион мира по джиу-джитсу Илья Чаркин, – он с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Снимок сделан в 2013 году на приеме в резиденции главы государства.

В том году Илья выиграл на всемирных играх боевых искусств, которые проходили в Санкт-Петербурге.