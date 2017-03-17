Мисс молодежь - 2017

posted by Максим Малахов
on чт, 03/30/2017 - 12:40
МИССМОЛОДЕЖЬ-2017
IV Всероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс молодежь» Регистрация участниц открыта на официальном сайте www.миссмолодежь.рф с 1 ноября 2016 г. по 31 июля 2017 г.
В Конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет. Участие в конкурсе бесплатное. Задачи Конкурса: Создать на базе Конкурса гражданскую платформу для пропаганды здорового образа жизни, нравственных ценностей, патриотизма, социальной ответственности и неравнодушия; Привлечь молодых девушек к реализации широкомасштабной, социально значимой и благотворительной деятельности.
В соответствии с положением о Конкурсе участницы предлагают к реализации социальные акции по выбранным направлениям. В течение Конкурса девушки ведут личные блоги, в которых отражают развитие проектов. Каждой участнице необходимо провести акции в срок до 31 августа 2017 года. По итогам проведения акций участницам нужно направить отчет в срок до 04 сентября 2017 года на e-mail: info@missmolodezh.ru. На заключительном этапе жюри конкурса оценивает проделанную работу, и авторы наиболее эффективных проектов выходят в Финал. Список Финалисток будет опубликован на официальном сайте до 30 сентября 2017 года. Жюри конкурса возглавляет Светлана Журова, депутат Государственной Думы ФС РФ, Олимпийская чемпионка. Финал Конкурса состоится в срок до 30 ноября 2017 года в г. Мурманск. Организатор Конкурса - Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы ФС РФ. Более подробнее с этапами проведения конкурса и критериями отбора можно ознакомиться в Положении.