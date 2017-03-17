Мисс молодежь - 2017

МИССМОЛОДЕЖЬ-2017

IV Всероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс молодежь» Регистрация участниц открыта на официальном сайте www.миссмолодежь.рф с 1 ноября 2016 г. по 31 июля 2017 г.



В Конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет.

Участие в конкурсе бесплатное.

Задачи Конкурса:

Создать на базе Конкурса гражданскую платформу для пропаганды здорового образа жизни, нравственных ценностей, патриотизма, социальной ответственности и неравнодушия;

Привлечь молодых девушек к реализации широкомасштабной, социально значимой и благотворительной деятельности.



На заключительном этапе жюри конкурса оценивает проделанную работу, и авторы наиболее эффективных проектов выходят в Финал. Список Финалисток будет опубликован на официальном сайте до 30 сентября 2017 года.

Жюри конкурса возглавляет Светлана Журова, депутат Государственной Думы ФС РФ, Олимпийская чемпионка.

Финал Конкурса состоится в срок до 30 ноября 2017 года в г. Мурманск.

Организатор Конкурса - Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы ФС РФ.

Более подробнее с этапами проведения конкурса и критериями отбора можно ознакомиться в Положении. В соответствии с положением о Конкурсе участницы предлагают к реализации социальные акции по выбранным направлениям. В течение Конкурса девушки ведут личные блоги, в которых отражают развитие проектов. Каждой участнице необходимо провести акции в срок до 31 августа 2017 года. По итогам проведения акций участницам нужно направить отчет в срок до 04 сентября 2017 года на e-mail: info@missmolodezh.ru На заключительном этапе жюри конкурса оценивает проделанную работу, и авторы наиболее эффективных проектов выходят в Финал. Список Финалисток будет опубликован на официальном сайте до 30 сентября 2017 года.Жюри конкурса возглавляет Светлана Журова, депутат Государственной Думы ФС РФ, Олимпийская чемпионка.Финал Конкурса состоится в срок до 30 ноября 2017 года в г. Мурманск.Организатор Конкурса - Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы ФС РФ.Более подробнее с этапами проведения конкурса и критериями отбора можно ознакомиться в Положении.

Сайт конкурса:

Положение и пресс-релиз: