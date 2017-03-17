"ТВЕРЬ" ЛЕТАЕТ В НЕБЕ ГОЛУБОМ...

Самолету авиакомпании «Россия» присвоено имя «Тверь»

Воздушному судну авиакомпании «Россия» Airbus A320 с бортовым номером VQ-BFM присвоено имя «Тверь». Фюзеляж лайнера, рассчитанного на перевозку 168 пассажиров, украшают название города и герб Твери. Решение о присвоении самолету этого имени связано с богатой историей Твери, масштабным культурным наследием и туристической привлекательностью города.

Развитие туристского потенциала Тверской области, повышение узнаваемости символов Верхневолжья в России и за рубежом – одни из основных задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей.

«Требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. Еще одно важное направление – создание комплексных туристических продуктов, интересных гостям», – обозначил Игорь Руденя.

В топ-100 наиболее узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов, который был составлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России», уже вошли две «визитные карточки» Тверской области – озеро Селигер и пожарские котлеты. Кроме того, в отдельный рейтинг народных промыслов включено торжокское золотное шитье. В целом о желании посетить тверской регион заявили 73% опрошенных.

Самолет «Тверь» пополнит список воздушных судов, украшенных символикой российских городов: «Москва», «Санкт-Петербург», «Владивосток», «Нижний Новгород», «Новосибирск» и других.

Планируется, что авиалайнер «Тверь» будет эксплуатироваться преимущественно на внутрироссийских линиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области.