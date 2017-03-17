ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ "КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА"

Министерство обороны РФ предоставит военную технику для проведения экспедиции «Калининский фронт» в Тверской области

Министерство обороны Российской Федерации предоставит военную технику и имущество для проведения международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая пройдет с 25 апреля по 7 мая неподалеку от деревни Кокошки Ржевского района. Ожидается участие 500-700 поисковиков из областей России и других стран.

Ранее экспедиция переезжала из региона в регион. По инициативе Губернатора Игоря Рудени, Министра культуры РФ Владимира Мединского и при поддержке Президента России Владимира Путина, а также Минобороны России «Калининский фронт» с этого года будет проходить на постоянной основе в Тверской области.

«Это мероприятие очень важно для военно-патриотического воспитания молодежи, развития поисковой деятельности. Тверской регион должен стать центром этой работы как в России, так и на международном уровне», – подчеркнул Игорь Руденя.

На проведение экспедиции «Калининский фронт» в 2017 году из федерального бюджета выделено около 12 млн рублей. В региональной казне предусмотрено 5 млн рублей на организацию экспедиции и строительство хранилища для останков, найденных в ходе поисковых работ.

Возможность оказать материально-техническую поддержку «Калининскому фронту» подтвердило Министерство обороны РФ.

Губернатор на недавнем совещании по подготовке к проведению мероприятия поручил профильным министерствам региона усилить инфраструктуру лагеря, привести в порядок подъездные дороги, обеспечить бесперебойное электроснабжение, соблюдение санитарных условий, комплексную безопасность и медицинское обслуживание.

В этом году экспедиция «Калининский фронт» выходит на новый, более масштабный уровень. Впервые в экспедиции примет участие всероссийский информационно-поисковый центр, специалисты которого в режиме онлайн будут заносить результаты поисковых работ в базу данных профессионального информационного портала.

Игорь Руденя также поддержал инициативу объединить «Калининский фронт» с федеральным проектом «Дороги Победы». Возможность посетить поисковый лагерь появится у школьников в ходе автобусных экскурсий по объектам военно-исторического наследия российских городов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.