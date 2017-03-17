ДА БУДЕТ ГАЗ!

Краснохолмский район Тверской области будет газифицирован

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание по газификации Краснохолмского района. В нем приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» Сергей Тарасов, члены Правительства области, руководство муниципалитета.

Решение о газификации района было принято в ходе недавней рабочей поездки Губернатора Игоря Рудени в муниципальное образование. По мнению главы региона, для района это возможность выйти на новую траекторию развития, обеспечить рост экономики, создать новые рабочие места, улучшить качество жизни.

«Мы должны опережающими темпами вести процесс газификации и расширить ее географию в области. В этом году начнем с тех районов, которые отстают по экономическому развитию, чтобы они могли совершить качественный рывок вперед», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

С технической стороны потребуется реконструкция газораспределительной станции «Бежецк». После необходима прокладка газопровода протяжённостью порядка 45,5 километров и строительство внутрипоселковых сетей. Это позволит подключить к газу более 4,4 тыс. домовладений и более 600 квартир, сеть социальных учреждений, в том числе пять школ и два детских сада.

В перспективе появится возможность газифицировать Молоковский район.

Участники совещания обсуждали первоочередные шаги на уровне региона и муниципалитета по подготовке документации для включения объектов в программу «Газпрома».

Пресс-служба Правительства Тверской области.