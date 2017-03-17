ПОДДЕРЖИМ ЛЬНОВОДОВ!

В Тверской области будет увеличена поддержка производителей льна

В 2017 году из бюджета Тверской области на производство и реализацию льноволокна будут выделены субсидии в размере 12 млн рублей. Решение об этом было принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Льноводство – это отрасль сельского хозяйства, в которой у нас серьезные конкурентные преимущества перед другими регионами исходя из климатических условий, поэтому ее необходимо всячески развивать», - считает Игорь Руденя.

Ранее была достигнута договоренность с руководством Министерства сельского хозяйства РФ о предоставлении региону федеральных средств на развитие льноводства в размере почти 50 млн рублей. Таким образом общая сумма поддержки данной отрасли АПК в текущем году составит более 60 млн рублей.

«Очень важно, чтобы льноводы знали о существующих мерах поддержки и могли начинать подготовку к сезону полевых работ. Целевая субсидия настраивает производителей на конкретный результат, стимулирует к увеличению посевных площадей», - обозначил Губернатор.

Тверская область занимает первое место среди регионов страны по количеству посевных площадей и валовому сбору льна. С учетом растущей поддержки показатели Верхневолжья в этой отрасли АПК должны улучшиться. Планируется, что в 2017 году общая площадь посева льна-долгунца в регионе составит 6,9 тыс. га. Аграрии рассчитывают получить рекордный за последние несколько лет урожай в 6 тыс. тонн льноволокна.

Пресс-служба Правительства Тверской области.