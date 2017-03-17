БОЛЬШЕ СЕКЦИЙ И КРУЖКОВ!

Игорь Руденя поручил увеличить количество детских секций и кружков в районах Тверской области

Участие волонтерского движения в работе по профилактике наркоугроз, обеспечение занятости детей и молодежи — эти вопросы обсуждались на заседании антинаркотической комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области в прошлом году, по сравнению с 2015-м, на 17,3% снизилась первичная заболеваемость наркоманией, на 14,1% — общая заболеваемость. В 14-ти муниципальных образованиях отмечено сокращение количества зарегистрированных наркопреступлений.

Игорь Руденя подчеркнул: несмотря на положительную динамику, необходимо выработать дополнительные меры по снижению наркопотребления и наркопреступности.

«С раннего возраста нужно дать детям правильные ценностные установки на здоровый образ жизни, спорт, творчество, семью, высокую культуру, созидательные дела. Большая роль отводится системе дополнительного образования. Очень важно сделать занятия в секциях, кружках и клубах по интересам доступными для всех детей, независимо от доходов их семей и того, где они живут — в городе или на селе», — обозначил Губернатор.

Комитетам по физкультуре и спорту, по делам культуры Тверской области даны поручения проработать вопрос создания дополнительных секций, действующих при учебных учреждениях и культурно-досуговых организациях Верхневолжья.

Кроме того, Министерству образования региона дано указание включить в программы дополнительного образования в районах мероприятия, связанные с организацией досуга детей «группы риска».

Позитивный пример работы с детьми и молодежью показывает добровольческое объединение Тверского государственного медицинского университета «Наркобезопасность», которое в течение 11 лет проводит в школах, вузах и ссузах мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркозависимости, табакокурения. Ежегодный охват учащихся — около 2500 человек.

«У объединения наработан положительный опыт работы. Необходимо активно использовать его в период летней оздоровительной кампании, при подготовке волонтеров и распространить в муниципальных образованиях», — отметил Игорь Руденя.

По поручению Губернатора вопросы наркопрофилактики будут включены в программу школы подготовки волонтеров «Доброволец Верхневолжья 2.0», созданной Правительством Тверской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.