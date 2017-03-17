В КУВШИНОВЕ ДОСТРОЯТ БОЛЬНИЦУ

Строительство Кувшиновской ЦРБ планируют завершить в 2018 году

По поручению Губернатора Игоря Рудени в этом году возобновляется строительство Кувшиновской ЦРБ. Проектно-сметная документация уже проходит государственную экспертизу. Затем состоится конкурс по определению застройщика. Вопрос обсуждался на встрече главы региона с руководством Кувшиновского района.

На недавнем заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин говорил о необходимости создания современной системы здравоохранения, которая соответствует самым высоким мировым стандартам, на всех уровнях – от первичного звена до федеральных клиник.

Губернатор Игорь Руденя отмечал: в Тверской области качественные медицинские услуги должны быть доступны жителям самых отдаленных территорий.

Вопрос завершения строительства центральной районной больницы в Кувшиново поднимался в ходе рабочей поездки Игоря Рудени в муниципалитет в прошлом году.

Возведение Кувшиновской ЦРБ началось еще в 1989 году. Затем стройка была остановлена. Целый ряд медицинских служб, таких как хирургия, детское отделение, скорая помощь, размещаются в деревянном здании концаXIX века.

Глава региона поручил ввести больницу в строй.

Как было отмечено на встрече с руководством Кувшиновского района, в адресной инвестиционной программе Тверской области на 2017 год на строительство учреждения предусмотрено 26,6 млн рублей. Окончание работ запланировано на 2018 год.

Предполагается, что после ввода нового комплекса в эксплуатацию ЦРБ в Кувшиново получит статус межрайонной больницы и будет принимать пациентов из соседних муниципалитетов, в том числе с участием санавиации, развивать которую в регионах поручал Президент Владимир Путин. Для этих целей предусмотрено обустройство вертолетной площадки рядом с больницей.

В ходе поездки Игоря Рудени в муниципалитет также обсуждался вопрос организации отделений родовспоможения и патологоанатомического блока в учреждении.

Пресс-служба Правительства Тверской области.