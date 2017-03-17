ВЛАСТЬ НА СЕБЯ СТАНЕТ ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ

В Тверской области в 2017 году планируется более чем на 400 млн рублей сократить расходы на государственное управление, содержание органов исполнительной власти и по другим административным направлениям. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Министерством финансов региона подготовлен план мероприятий по бюджетной консолидации на 2017-2019 годы. Выполнение его условий позволит обеспечить в текущем году выделение Тверской области от Федерации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3,9 млрд рублей.

«Дорожная карта» включает оптимизацию расходов на государственное управление. Затраты по этой статье уже уменьшены на 87 млн рублей, в том числе за счет снижения расходов на обеспечение деятельности депутатов Законодательного Собрания Тверской области.

«Сокращение по административным направлениям – возможность консолидации власти для работы на результат», – убежден Игорь Руденя.

В плане мероприятий предусмотрен пункт о том, что количество государственных служащих в регионе не будет увеличено.

«Необходимо оптимизировать число региональных и муниципальных госслужащих в регионе. Так, по итогам поездки в Красный Холм принято решение об объединении администраций города и района. Нужно проанализировать другие муниципальные образования с точки зрения целесообразности этих процедур», – поручил Игорь Руденя Министерству финансов Тверской области.

Оптимизировать число государственных служащих позволит переход на электронный документооборот в органах власти. Такая работа должна вестись во всех региональных и муниципальных структурах, подчеркнул глава региона.

Другое важно направление – повышение эффективности работы бюджетных учреждений. По мнению Губернатора, их руководители должны демонстрировать хозяйский подход, рассчитывать варианты снижения затрат, в том числе на коммунальное хозяйство, проводить мероприятия по повышению энергоэффективности и инвентаризации неиспользуемого имущества.

«Сэкономленные средства могут быть направлены на модернизацию этих учреждений», – обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.