БОЛЕЕ 300 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ ТВЕРСКИХ АГРАРИЕВ

Тверская область получит дополнительно более 300 млн рублей на развитие АПК

Из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства Тверской области. Поддержка федерального центра позволит эффективнее решать вопросы, стоящие перед отраслью, убежден Губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области это должно быть выражено в росте объёмов производства, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании новых рабочих мест и, как следствие, повышении качества жизни в сельской местности», — обозначил глава региона на недавнем заседании Правительства области.

Договоренность о выделении средств была достигнута по итогам рабочей встречи заместителя Председателя Правительства Тверской области – Министра сельского хозяйства региона Павла Мигулева с первым заместителем Министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым.

167 млн рублей будут направлены на увеличение лимитов по краткосрочному льготному кредитованию, около 100 млн рублей – на устойчивое развитее сельских территорий, около 50 млн – на развитие

льняного комплекса региона.

Льноводство - одна из приоритетных отраслей АПК Тверской области. Планируется, что в 2017 году общая площадь посева льна-долгунца в регионе составит 6,9 тыс. га. Аграрии рассчитывают получить рекордный за последние несколько лет урожай в 6 тыс. тонн льноволокна.

В целом на поддержку агропромышленного комплекса Верхневолжья в этом году будет направлено более 2 млрд рублей из федерального бюджета и порядка 400 млн рублей из областного. Ожидается, что благодаря этому показатели отрасли существенно улучшатся. Так, по прогнозам Министерства сельского хозяйства региона, в денежном выражении производительность АПК Верхневолжья в 2017 году составит более 39 млрд рублей: 26,6 млрд рублей по направлению растениеводства и 12,5 млрд рублей в животноводстве.

Пресс-служба Правительства Тверской области.