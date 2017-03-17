НАШИ "ПЛЮШКИ" ПОКОРЯЮТ ВЫСШУЮ ЛИГУ

«Плюшки имени Ярослава Гашека» продолжают успешное выступление в Высшей Лиге КВН

Обладатель специального приза Губернатора Тверской области -команда КВН из Твери «Плюшки имени Ярослава Гашека» (ТвГУ) вышла в 1/4 Высшей лиги КВН. Выступление команды в 1/8 финала 26 марта показал Первый канал.

Тверская команда КВН получила наивысшие оценки жюри за приветствие и разминку. В конкурсе «Музыкальный фристайл» команда выступила на «хорошо» и «отлично».

Набрав 10,7 балла, «Плюшки имени Ярослава Гашека» стали победителями третьей игры 1/8 финала и получили путевку в четвертьфинал. За поддержку команда поблагодарила Губернатора Игорь Руденю.

«Плюшкам имени Ярослава Гашека» был предоставлен грант на участие в фестивале «КиВиН-2017», где ребята и выиграли путевку в Высшую лигу КВН. Успех тверской команды Игорь Руденя назвал достижением для всей области.

«У нас студенческий регион, очень талантливая и яркая молодежь, которая умеет неординарно мыслить и принимать нестандартные решения», - считает Губернатор.

При поддержке Правительства региона в фестивале «КиВиН – 2017», который проходил зимой в Сочи, также принимала участие победительлиги «Верхневолжье» прошедшего года команда «Men in Green» (Военная академия воздушно-космической обороны). Кроме того, от региональнойлиги в Сочи выступили команды Тверского государственного технического университета и Российского университета дружбы народов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.