РЕГИОНАЛЬНОМУ СПОРТУ - ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Более 200 млн рублей федеральных средств могут быть привлечены в 2018 году на строительство и реконструкцию спортивных объектов в Тверской области. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Предполагается 25 млн рублей из местного и 75 млн рублей из федерального бюджетов направить на реконструкцию стадиона «Химик» в Твери.

В Бурашевском сельском поселении предусмотрено строительство спортивного тренировочного центра стрелковых видов спорта «Березино» с общим объемом финансирования 100 млн рублей.

В Торжке намечено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с футбольным полем и беговыми дорожками. Стоимость строительства с учетом федеральных вложений составит 14,7 млн рублей.

Еще 26 млн рублей запланировано на укрепление материально-технической базы спортивных школ, в том числе на приобретение оборудования и инвентаря.

По итогам конкурсных процедур, которые завершатся до 20 апреля текущего года, будут приняты решения о выделении Тверской области федеральных средств по данным направлениям.

Игорь Руденя отметил, что главы муниципальных образований должны быть готовы к участию в строительстве этих объектов и предусмотреть в местных бюджетах необходимые средства.

Губернатор также сообщил, что область намерена продолжать развитие спортивной инфраструктуры в районах. Представленный на заседании Бюджетной комиссии проект физкультурно-оздоровительного комплекса в Торжке может быть взят за основу и реализован в муниципалитетах.

«Такие комплексы можно строить собственными силами, с участием регионального и местных бюджетов, а также с привлечением инвесторов. Нужно со следующего года предусмотреть строительство нескольких таких объектов, к примеру, в Вышневолоцком, Зубцовском, Краснохолмском или других районах», - подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.