25 марта - День работников культуры Российской Федерации

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ценность вашей работы для современного общества крайне велика. Своим трудом вы сохраняете культурное и духовное наследие нашего народа. Благодаря вам жители Верхневолжья имеют возможность приобщиться к прекрасному, раскрыть свои таланты.

Ваши профессионализм, неравнодушие, преданность призванию позволяют преумножать богатые традиции культурной жизни в Тверской области, передавать из поколения и поколение идеалы добра, красоты и справедливости.

Искренне желаю вам дальнейших успехов в работе на благо региона и всех его жителей, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые работники культуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Достойны самого высокого уважения те люди, которые выбрали для себя служение культуре. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. От имени ваших слушателей, зрителей, читателей, посетителей благодарим за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Конаковский район живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем районе, стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи и старшего поколения. Огромную гордость вызывают ваши достижения на районных, областных, общероссийских конкурсах и выставках. Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для жителей Конаковского района.

Примите слова признательности за ваш талант и мастерство, неустанное творчество и искреннюю преданность профессии.

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, здоровья, благополучия и любви!

С уважением,

депутат ЗС Тверской области Д.И. Дородных,

глава Конаковского района Л.А. Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.

Дорогие работники культуры!

Вот и пришел Ваш праздник!

В этот особенный мартовский день в воздухе витает радость. Она ощущается везде. Сегодня торжество особенных людей – возвышенных, интеллигентных, мудрых и невероятно интересных. Сегодня День работника культуры.

Вы несете людям новые идеи, радужное настроение, свет и доброту. Вы связующее звено настоящего в культуре, с её прошлым и будущим.

Желаем Вам оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья! Кроме творческих успехов, хотим Вам пожелать, чтобы моральное удовлетворение было не единственным бонусом, который приносит любимая работа.

Пусть сбудутся самые смелые мечты и пожелания! С праздником Вас!

Председатель Тверской областной организации РПРК Н.М.Камушкина.