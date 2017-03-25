25 марта - День работников культуры Российской Федерации

posted by Максим Малахов on сб, 03/25/2017 - 10:38

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!

 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ценность вашей работы для современного общества крайне велика. Своим трудом вы сохраняете культурное и духовное наследие нашего народа. Благодаря вам жители Верхневолжья имеют возможность приобщиться к прекрасному, раскрыть свои таланты.

Ваши профессионализм, неравнодушие, преданность призванию позволяют преумножать богатые традиции культурной жизни в Тверской области, передавать из поколения и поколение идеалы добра, красоты и справедливости.

Искренне желаю вам дальнейших успехов в работе на благо региона и всех его жителей, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

 Губернатор Тверской области    И.М. Руденя.

 

Уважаемые работники культуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Достойны самого высокого уважения те люди, которые выбрали для себя служение культуре. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. От имени ваших слушателей, зрителей, читателей, посетителей благодарим за  профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Конаковский район живет интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем районе, стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодежи и старшего поколения. Огромную гордость вызывают ваши достижения на районных, областных, общероссийских конкурсах и выставках. Именно вашим трудом красные дни календаря  и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для жителей Конаковского района.  

Примите слова признательности за ваш талант и мастерство, неустанное творчество и искреннюю преданность профессии.

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, здоровья, благополучия и любви!

 

С уважением, 

депутат ЗС Тверской области Д.И. Дородных, 

глава Конаковского района Л.А. Козлова, 

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.

 

  Дорогие работники культуры!

Вот и пришел Ваш праздник!

 В этот особенный мартовский день в воздухе витает радость. Она ощущается везде. Сегодня торжество особенных людей – возвышенных, интеллигентных, мудрых и невероятно интересных. Сегодня День работника культуры.

Вы несете людям новые идеи, радужное  настроение, свет и  доброту. Вы связующее звено настоящего  в культуре, с её прошлым и  будущим.

Желаем Вам оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья! Кроме творческих успехов, хотим Вам пожелать, чтобы моральное удовлетворение было не единственным бонусом, который приносит любимая работа.

Пусть сбудутся самые смелые мечты и пожелания!  С праздником Вас!

 

 Председатель   Тверской областной организации РПРК Н.М.Камушкина.

 

 

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