14 МИЛЛИОНОВ НА ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТА

В Осташковском и Калязинском районах Тверской области завершат ремонт участков дорог

В Тверской области завершат ремонт участков дорог по направлениям Торжок-Осташков и Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск. Вопрос обсуждался сегодня, 24 марта, на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которую провел Губернатор Игорь Руденя.

На завершение работ на этих популярных туристических маршрутах направят более 14 млн рублей. Это часть межбюджетных трансфертов, выделенных Тверской области Москвой в рамках соглашения о сотрудничестве, которое в прошлом году подписали Губернатор Игорь Руденя и мэр Москвы Сергей Собянин.

Принятые на сегодняшнем заседании решения позволят завершить ремонт объектов, которые в 2016 году не были сданы в эксплуатацию из-за погодных условий.

«Ни в коем случае нельзя принимать объекты с нарушениями регламентов. Проверяйте эти участки с Дорожным фондом, подключайте глав муниципальных образований, чтобы они также следили за соблюдением нормативов», – поручил Губернатор Министерству транспорта.

Всего на проведение ремонта на четырех дорожных объектах Тверской области в рамках соглашения с Москвой было направлено 300 млн рублей. Поддержка столицы позволила привести в порядок порядка 47 км дорог региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.