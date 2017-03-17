"РОСТЕЛЕКОМ": ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Игорь Руденя обсудил с руководством ПАО «Ростелеком» перспективы сотрудничества

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с вице-президентом ПАО «Ростелеком» - директором макрорегионального филиала «Центр» Александром Абрамковым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества компании и Правительства Тверской области по развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона, участия ПАО «Ростелеком» в значимых проектах Верхневолжья в сфере лесопользования, дорожного хозяйства, образования, медицины.

«Нам очень важно наладить сотрудничество. В наших планах - повысить динамику развития региона. Связь имеет ключевую роль в решении этой задачи. Ваша работа по охвату интернетом удаленных территорий имеет большое значение с точки зрения поддержания жизни на селе, закрепления там молодежи», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

«Развитие инфокоммуникаций – требование времени. Совместно с Вами мы продолжим работу по устранению цифрового неравенства, расширению спектра телекоммуникационных услуг и созданию условий для их максимальной доступности,- подчеркнул Александр Абрамков. – Наша совместная цель – повышение качества жизни населения региона».

Участники встречи обсудили сотрудничество в реализации таких проектов как «Безопасный город» и «Система 112», а также в развитии телекоммуникаций в сфере здравоохранения. В ряде районов области в тестовом режиме работает система диспетчеризации скорой медицинской помощи, стоит задача повысить эффективность контроля за работой медико-санитарных бригад.

«Развитие телекоммуникаций дает возможность проводить сложные высокотехнологичные операции при помощи телемостов. Областная больница уже это практикует, необходимо распространить этот опыт и на районные больницы», - добавил глава региона.

Развитие информационной среды важно и для управления дорожным хозяйством. Контроль за работой коммунальной техники, школьных автобусов, скоростного и весового режима на дорогах, установка систем фотофиксации, а также «умных» светофоров, регулирующих плотность движения – возможные направления взаимодействия региона и компании.

Также стороны обсудили реализацию совместных проектов в сферах образования, лесо- и недропользования, рыбоохраны, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Пресс-служба Правительства Тверской области.