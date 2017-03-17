ЧЕТВЕРТЫЕ - В ГТО

Тверская область заняла 4 место по качеству реализации программы ГТО в России

Общественная палата РФ составила рейтинг регионов, реализующих программу по сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тверская область вошла в число лучших и заняла четвёртое место в списке после Псковской, Рязанской и Омской.

Общественники оценивали субъекты РФ по ряду критериев: наличие в регионе центров тестирования ГТО, степень информированности населения о программе и количество бюджетных средств, которые были затрачены на её реализацию.

В настоящее время на территории Верхневолжья действуют 44 центра тестировании в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2016 году уровень физической подготовки проверили более 8,7 тысяч школьников и студентов. 1376 человек получили по итогам прохождения комплекса ГТО золотые знаки отличия.

«Развитие физкультуры и спорта — приоритет Правительства региона. Спорт – это здоровье, а здоровое население — это здоровая экономика», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Указ о возрождении комплекса ГТО подписал Президент России Владимир Путин ровно три года назад, 24 марта 2014 года. По данным Министерства спорта РФ, за время внедрения реализации проекта спортивные тесты прошли уже более 1 млн наших соотечественников.

Пресс-служба Правительства Тверской области.