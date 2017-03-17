12 ТЫСЯЧ ЮНЫХ КУРОРТНИКОВ

В санаториях Тверской области в 2017 году смогут бесплатно отдохнуть порядка 12 тысяч детей.

Оздоровительная компания будет организована в детских учреждениях: Радуга, Прометей, Новинки, Вышневолоцкий санаторий №1, Валентиновка, Игуменка, Митино, Карачарово, Исток, Компьютерия. Здесь лечение по направлению врача смогут пройти часто болеющие дети, ребята, имеющие заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной, костно-мышечной, психоневрологической систем.

Необходимость развития в Тверской области сети учреждений для загородного отдыха и оздоровления детей обсуждалась на одном из заседаний регионального Правительства. Губернатор Игорь Руденя считает, что нужно увеличивать количество таких объектов.

«Наша задача – создать на основе частно-государственного партнерства эффективную сеть учреждений, которая могла бы оказывать услуги по оздоровлению детей, проживающих на территории Тверской области», - подчеркнул Игорь Руденя.

Санаторно-курортное лечение из года в год показывает свою эффективность. Согласно статистике, около 95% детей и подростков получают выраженный оздоровительный эффект.

В 2016 году в санаториях Тверской области отдохнули и получили лечение более 11 724 человек.

В целом в 2017 году на организацию каникулярного отдыха детей в Верхневолжье будет направлено почти 122 млн рублей. Более 92 млн рублей из них– средства областного бюджета. Планируется, что в летний период отдохнут более 120 тысяч школьников региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.