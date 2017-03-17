25 марта - День работника культуры России

Феерия восточного танца

Незабываемо яркий праздник музыки и танца, изящества и гармонии подарили конаковцам участники фестиваля «Магия Востока», состоявшегося в минувшее воскресенье на сцене Дворца культуры «Современник».

Пожалуй, неслучайно День работника культуры отмечается в марте. Весна во всех учреждениях культуры – это пора отчетов, завершающих очередной творческий сезон.



Представление отчетных концертов требует большой подготовительной работы, а в итоге становится красочным праздником и для зрителей, и для самих участников творческого коллектива.

В этом плане ДК «Современник» не является исключением, однако фестиваль восточного танца, организуемый шоу-группой «Эльби» под руководством Елены Жугару, давно уже вышел за рамки отчетного концерта.

Два года назад, в марте, очаровательные участницы шоу-группы зажгли огни фестиваля в честь 10-летнего юбилея «Эльби», и с тех пор поклонники коллектива с нетерпением ждут новой встречи, а число именитых гостей праздника с каждым годом растет. География участвующих в фестивале творческих коллективов и солистов впечатляет: Москва и Тверь, Дубна и Кимры, поселок Новозавидовский и, конечно же, хозяева сцены – «Эльби» и детский ансамбль «Ясмина». Благодаря их выступлениям в этот пасмурный день в Конакове было по-летнему жарко!

Много тысяч сказаний и солнечных песен спето Востоком. Эти сказы проходят сквозь толщи веков, поражая сердца и умы. Мало кто останется равнодушным, увидев исполнение восточного танца, услышав чарующие арабские мотивы. И каждый исполнитель может найти в этом многообразии что-то особенно близкое для себя. И каждый коллектив, соблюдая законы единого жанра, имеет своё неповторимое лицо…

Тверской образцовый ансамбль индийского танца «Васанта» под руководством Юлии и Надежды Леоновых погрузил зрителей в харизматичную атмосферу индийского кино. Коллектив работает более 20 лет, является лауреатом Международного конкурса индийского танца «Indian international dance, music, drama competition» (г.Москва), организованного при поддержке посольства Индии в России и индийского культурного центра имени Джавахарлала Неру. Группу «Эль-Джуна» под руководством Е. Гавриловой и ансамбль «Анчарэ» под руководством Е. Ильиной (г.Тверь) отличают оригинальные драматургические нюансы танцевальных композиций.

Танцовщицы студии «Ритм» вместе с их руководителем Людмилой Карпычевой (г.Дубна) в соответствии с названием коллектива запомнились виртуозной ритмичностью, отточенной слаженностью танцевальных дуэтов, поэтичностью соло. Кимрский ансамбль восточного танца «Сапфир» (руководитель В. Башина) поразил утонченным изяществом и гармонией. Коллектив «Джаваир» Новозавидовского ДК (руководитель И. Белякова) восхитил смелостью сценических решений и необычными творческими находками.

Выступления гостей из Москвы удачно вплелись в мастерски продуманный орнамент фестиваля. Таинственная и обворожительная Татьяна Лешкова, профессионал bellydance, подарила конаковцам чарующие мгновения восточной сказки. Под живую музыку автора-исполнителя гитариста-виртуоза Хусаина Межиева танцевала Анастасия Яккар, многократный призер World Dance Olympiad (Всемирной танцевальной олимпиады), победитель российских и международных конкурсов.

А самые бурные аплодисменты публики достались почетному гостю фестиваля. Звезда восточных танцев, судья конкурса Alessandria Cup, вице-президент федерации мужского bellydance России, хореограф и постановщик, многократный золотой медалист всероссийских и международных конкурсов и чемпионатов по восточному танцу Ратхан с первых секунд появления на сцене буквально сразил всех своим обаянием, филигранной техникой, одухотворением танцевального действа. Выступление Ратхана наглядно доказало зрителям, что восточные танцы в мужском исполнении могут быть не менее зрелищными и зажигательными.

С гордостью отметим, что на фоне профессионалов такого уровня каждый выход на сцену воспитанниц Елены Жугару воспринимался залом так же, а может и более восторженно. Дебют юных участниц ансамбля «Ясмина» с танцем «Шоколадка» вызвал умиление и детей, и взрослых. Очень трогательно прозвучал дуэт Елены Жугару и её ученицы Даши Чернятьевой. Другая её ученица, Анна Кувшинова, чудесно представила «Полет бабочки», а выпускница ансамбля «Эльби» Ангелина Апресян подготовила к фестивалю свой творческий подарок и подарила цветы любимому педагогу. «Первая вице-мисс Конаково-2014», а нынче студентка и просто красавица Ангелина сказала, что Елена Валентиновна стала для неё второй мамой, под чутким руководством которой она занималась с четырех лет, и это было нескончаемое счастье!

Выступления шоу-группы «Эльби» легли в основу фестивальной программы: начиная с красочного пролога, продолжились танцами «Под звуки тамбурина», «Эстрадный», «Дикий West» и блестяще завершили фестиваль премьерой танца «Роза». А затем все участники в своих шикарных концертных костюмах поднялись на сцену, им были вручены дипломы и цветы от организаторов и спонсоров фестиваля, а также многочисленных поклонников.

…В толковых словарях слово «феерия» определяется как действо или целая цепочка действ, способных вызвать почти у любого человека незабываемые впечатления, которыми он обязательно захочет поделиться с другими людьми. Причем его рассказ об увиденном будет настолько эмоциональным, что у слушателей появится желание самим лицезреть феерию. Именно таким свойством и обладает наш фестиваль «Магия Востока»!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.