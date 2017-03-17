КТО РАЗГРОМИЛ КЛАДБИЩЕ?

В ночь с 20 на 21 марта словно смерч пронесся над городским кладбищем у села Селихово.

Десятки могил были разорены: памятники сломаны или опрокинуты, разбиты цветочницы, сломаны кресты. Такая ситуация стала шоком для тех конаковцев, что пришли проведать могилки своих родственников. Кто это сделал и как поймать виновных?

В среду в «Зарю» звонили люди с одной и той же новостью: в ночь с 20 на 21 марта на городском кладбище близ села Селихово неизвестными вандалами было в той или иной степени разрушено, повалено, сломано более пятидесяти могильных памятников. Так, врач Конаковской ЦРБ Андрей Семенов рассказал, что люди, приехавшие проведать своих усопших родственников днем 21 марта, были шокированы увиденным. Они тут же известили об этом других, и к вечеру весь город был охвачен возмущением.

Это кем надо быть, вопрошали конаковцы, чтобы сотворить такое? Пусть знают, что если даже их не найдут, выродков все равно покарает высшая сила, потому что справедливость должна восторжестовать…

Не надеясь на высшие силы, мы, тем не менее, уверены: правоохранительные органы хорошо сделают свою работу. Это городское кладбище – сравнительно новое, там похоронены, в том числе, и довольно влиятельные да и просто известные и уважаемые люди, и думаем, что их родственники это дело просто так не оставят. Преступление (а иначе такие деяния и не назовешь) уже стало резонансным, и справедливое возмездие просто обязано быть. Как вечером написало «Тверское информационное агентство» (ТИА), на конаковском городском кладбище осквернили 66 могил, и местные жители считают, что это могли сделать сатанисты. В комментариях читателей на сайте ТИА (www.tvernews.ru) была даже высказана версия, что этот могли организовать бизнесмены, которые работают в сфере ритуальных услуг. Мол, хозяева сломанных памятников все равно потом придут к «гробовщикам». Нам эта версия кажется слишком уж дикой, но, как и любая другая версия, она имеет право на жизнь. Ниже мы приводим текст «Тверского информационного агентства»:

Погром на кладбище в Конакове стал темой номер один в городе. Местные даже предполагают, что это дело рук сатанистов, так как, по их подсчетам, осквернили 66 могил. Именно столько могил осквернили. (От редакции: «число зверя», вообще-то, 666, но на мысли наводит…). О том, что на местное кладбище кто-то совершил набег, в правоохранительные органы сегодня утром сообщили конаковцы. По конаковскому кладбищу словно промчался смерч - иначе не скажешь. Десятки могильных памятников либо завалены, либо вырваны с корнем. Некоторые плиты разбиты на куски. Повалены кресты, погнуты оградки, разбросаны вазоны с искусственными цветами. Происшествие взбудоражило общественность. Узнав о ЧП, люди на кладбище поехали, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся могилы их родных и близких. Дмитрий и Евгений приехали сюда, как только узнали о случившемся. Парни возмущены:

- Это или бизнес, или вандализм, одно из двух. Просто есть такие люди, которые все ломают.

Марина тоже приехала на кладбище посмотреть, в каком состоянии находятся могилы близких.

- Мы пришли посмотреть, все ли нормально. Это преступление! Вот одну могилу посмотрели, сейчас еще одну. Я думаю, это не дети сделали, это взрослые, по крайней мере, руководили взрослые.

Что это был не один человек, ясно. Ведь сколько нужно сил, чтобы осквернить 66 могил. Местные также думают, что это могут быть сатанисты…

P.S. Когда материал готовился к печати, пришло сообщение, что вандалы повторили свой налет, повалив те памятники, которые днем успели восстановить. Рабочие отказываются заниматься восстановительными работами, поскольку не видят смысла. Люди же поговаривают о создании стихийных народных дружин…

Подготовил

Кирилл НОВИКОВ.