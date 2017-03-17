ОТЧИТАЛИСЬ ГЛАВЫ

Вчера, в ДК «Современник» глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский отчитались о своей работе за прошедший 2016 год.

Впервые отчет прошел в формате абсолютной публичности: принять участие в этом мероприятии мог любой житель района. Подробности – в следующем номере «Зари».



Работа для старшего поколения

21 апреля в соответствии с планом мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации (№ 2539-р от 29 ноября 2016 г.), в целях повышения занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста сотрудниками Центра занятости населения Конаковского района была организована «Ярмарка вакансий» для конаковцев старшего поколения.

От лица работодателей в работе «Ярмарки» участвовали представители ГКУЗ ТО «Конаковский специализированный Дом ребенка», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ООО «Конаково Менеджмент». Они рассказали об имеющихся вакансиях, условиях работы и требованиях к претендентам, ответили на вопросы присутствовавших. Директор Центра занятости М.Л.Маматказина подчеркнула, что в соответствии с пунктом 3 ст. 37 Конституции РФ «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы».



Юбилейный фестиваль

В канун Дня работника культуры стартовал первый, отборочный тур 45-го юбилейного районного фестиваля искусств «Конаковские огни-2017».

Цели фестиваля: создание среды творческого общения для коллективов и исполнителей Конаковского района, выявление и поддержка одарённых участников, приобщение исполнителей и коллективов к лучшим образцам культуры и искусства, популяризация искусства, активизация творческой деятельности, обогащение репертуара и повышение мастерства, изучение, сохранение и развитие культурного наследия фестиваля.

На минувшей неделе в рамках отборочного тура свои конкурсные программы представили Вахонинский СДК, Новозавидовский ДК, Досуговый центр п. Козлово и ДК Госкомплекса «Завидово». В апреле фестивальные концерты пройдут в остальных культурно-досуговых учреждениях нашего города и района. А второй тур «Конаковских огней-2017» состоится в ДК «Современник» 29 апреля в виде заключительного гала-концерта коллективов и исполнителей, получивших звания лауреатов и обладателя гран-при.

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»

1 апреля в районном ДК «Современник» состоится концерт молодой певицы Ольги Соловей.

Программа называется «Самый лучший день» и посвящена дню рождения артистки. Начало в 17 часов. В качестве приглашенных гостей на концерте также выступят Мария Белянкина, Александр Воинов, Андрей Лазарев, Анна Симкина, Its Detox и шоу-группа D.I.V.