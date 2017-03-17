ПЕШЕХОД ПЕРЕБЕГАЛ ДОРОГУ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ

ДТП произошло 21 марта около 20.10 на улице Победы в поселке Новозавидовский.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Тверской области, в темное время суток на неосвещенном участке дороги 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил 46-летнего мужчину. Пешеход с признаками алкогольного опьянения перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в непосредственной близости перед двигавшимся транспортным средством. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение, сообщает сайт «Твериград».



ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

На прошлой неделе в Конаковском районе в километре от берега Иваньковского водохранилища под лед провалился автомобиль.

Как сообщила «Тверская жизнь», на подтаявший мартовский лед выехал автомобиль, за рулем которого был мужчина, а сзади сидели двое детей. На дворе – конец марта, на улице температура давно уже выше нуля. Но это не смутило водителя. Хорошо, что, когда это случилось, мужчина и дети не запаниковали, благополучно выбрались из полузатонувшей машины и на льдине дождались спасательного судна на воздушной подушке Конаковской ГИМС. В связи с этим спасатели предупреждают: через несколько дней начнутся весенние каникулы, нельзя допускать, чтобы дети без присмотра гуляли у водоемов. Ведь они не всегда осознают опасность. Кто-то думает, что лед еще крепкий, и надеется сократить путь прямиком через реку (особенно если привык так делать зимой). А кто-то специально прыгает на дрейфующую льдину, чтобы сделать «экстремальное» селфи. В школах, конечно, проходят уроки безопасности, но главное слово все же за мамами и папами. Причем они должны не ограничиваться разговорами о правилах поведения, но и сами подавать пример.