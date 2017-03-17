Колонка редактора

НЕ ТОЛЬКО ПОЗДРАВИТЬ, НО И РАССКАЗАТЬ

В нашей жизни праздников хватает. Говорят, что Россия – одна из самых «праздничных» стран. Например, в 2017 году из 365 дней - 118 выходных и праздничных дней, почти треть всего времени! Но еще есть уйма праздников, в которые (к сожалению, а, может, и к счастью) граждане не отдыхают. И львиная их доля – это профессиональные праздники: начиная от значимых и всеми любимых, вроде дня учителя, медика или сотрудников правоохранительных органов, и заканчивая скромными днями кукольных театров или дня работников гидрометеорологической службы (который, кстати, был вчера).

С советских времен в «Заре» существует несколько архаичная, но привычная традиция – отмечать профессиональные праздники на страницах газеты с рассказом о людях профессии, особенно, если такие люди есть в Конаковском районе. Привычной чередой из года в год примерно в одно и то же время проходят рассказы о рабочих людях, трудовой интеллигенции, крестьянах, работниках культуры и искусства, государственных и муниципальных органов и учреждений… Зачастую ничего нового в таких повествованиях нет, и, как говорят профессиональные журналисты, «мы ходим по кругу». Но есть у таких материалов одна сильная сторона – они интересны самим носителям профессии, интересны их родственникам, друзьям, тем жителям, которые часто сталкиваются с деятельностью героев этих материалов. Значит, интересны и нашим читателям.

Но есть и проблема. Учитывая весьма ограниченные кадровые мощности «Зари», у нас далеко не всегда получается рассказать о людях физического и умственного труда Конаковского района к тому или иному наступающему профессиональному празднику. Времена, когда в штате было 3 - 4 журналиста плюс фотокорреспондент, канули в Лету. А традиции сохранить по возможности хочется. Поэтому, чтобы не было, как в известном фильме – «день взятия Бастилии впустую прошел» и руководствуясь принципом, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», мы призываем всех заинтересованных читателей «Зари», людей профессии, особенно руководителей предприятий, организаций и учреждений, заблаговременно присылать материалы о своей работе в канун профессионального праздника. Мы же по возможности можем организовать фотосъемку передовиков производства или трудовых коллективов. Разумеется, в каких-то случаях постараемся подготовить материал и своими ограниченными силами. Но инициатива – за вами. Просто поздравления с праздниками опубликовать – не проблема, но хочется большего…

И особенно нас будет мотивировать, если этот материал вы решите разместить на платной основе. Это касается, в первую очередь, предприятий и организаций, занимающихся деятельностью, предполагающей извлечение дохода и прибыли (причем, не только в сфере частного бизнеса). Плата за печатную площадь газеты – гарантия размещения материала на этой площади. Но это уже больше относится к рекламной деятельности, и о ней мы постараемся рассказать в одной из следующих «колонок редактора». А чтобы не заканчивать материал на не слишком веселой ноте, предлагаем вам перечень ближайших праздников на неделю. Может быть, сделать отдельную рубрику?

Итак…

24 марта. Всемирный день борьбы против туберкулеза. День рождения куриного окорочка. Международный день борьбы с депрессией.

25 марта День работника культуры России. Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Феофанов день.

26 марта. Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Никифоров день.

27 марта. Всемирный день театра. День войск национальной гвардии Российской Федерации. День нефролога. День Венидикта-скотника.

28 марта. Александров день. День рождения стиральной машины. День больших перемен.

29 марта. День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. День Савина.

30 марта. Алексей Теплый. День защиты Земли. День спичечного кораблестроения.

31 марта. Международный день резервного копирования (День бэкапа). Кирилл-Дери полоз.

1 апреля. День птиц. День смеха. День рождения главного редактора «Зари» (!).