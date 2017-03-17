ОСТОРОЖНО, ПТИЧИЙ ГРИПП

Уважаемые жители Конаковского района, содержащие в личном подсобном хозяйстве домашних птиц!

14 марта в администрации Конаковского района состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии по вопросу организации профилактических мероприятий по гриппу птиц на территории района.

Главный консультант межрайонного отдела государственной ветеринарной инспекции Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области» Владимир Васильевич Былкин доложил, что по информации департамента ветеринарии № 25/493 от 6 марта 2017 г. эпизоотическая ситуация по гриппу птиц на территории Московской области резко ухудшилась: новые очаги заболевания зарегистрированы в Сергиево-Посадском, Щелковском, Пушкинском, Орехово-Зуевском и Можайском муниципальных районах Московской области.

Предварительные результаты эпизоотических расследований, проведенных по факту возникновения заболевания, выявили факты нарушений требований ветеринарных норм и правил содержания птицы. Выявлен штамм гриппа типа А птиц, подтип Н5 (безопасен для человека).

Исходя из сложившейся ситуации и в целях предотвращения распространения гриппа птиц по территории Конаковского района, рекомендовано всем предприятиям и организациям (в т.ч. ЛПХ и КФХ) - владельцам птиц соблюдать все требования ветеринарных правил содержания птиц в хозяйствах:

- запретить въезд, вход на территорию хозяйства посторонних лиц;

- обслуживание птицы осуществлять только в сменной рабочей одежде и обуви;

- на входах в помещения держать постоянно заправленные дезсредством коврики;

- не допускать контакта птицы, содержащейся в хозяйстве, с дикими перелетными птицами и т.д., а также:

- создать на базе хозяйства запас дезинфицирующих средств, расходных и средств индивидуальной защиты;

- покупку и продажу птицы осуществлять только по согласованию с госветслужбой района;

- сообщать о всех случаях выявления несанкционированной торговли живой птицей в населенных пунктах района;

- сообщать о всех случаях падежа птицы или одновременном заболевании птицы в хозяйстве;

- вывоз помета с территории хозяйства осуществлять только после предварительного обеззараживания.

Начальник ГБУ Конаковская станция по борьбе с болезнями животных Алексей Федорович Татаркин рассказал о профилактике гриппа птиц. На территории нашего района в ЛПХ содержится 10475 голов домашней птицы. В районе не зарегистрированы крупные птицеводческие предприятия. В основном в ЛПХ птицы от 5 до 30 голов.

Больше всего содержится птицы в подсобном хозяйстве ОАО «Энергостальконструкция» - 193 головы и Юрьево-Девичьевском сельском поселении в фермерском хозяйстве «Мечта» - 170 голов.

В настоящее время специалистами ГБУ «Конаковская СББЖ» проводятся подворные обходы по уточнению поголовья птиц, а также проводится разъяснительная работа с владельцами ЛПХ с выдачей памяток по профилактике гриппа птиц. Доведена информация о высокой опасности заноса и распространения вируса гриппа до глав городских и сельских поселений Конаковского района.

Разработан «План мероприятий по профилактике гриппа птиц на территории Конаковского района Тверской области» как рекомендуемый для исполнения в период угрозы заноса высокопатогенного вируса гриппа птиц.

В связи с этим просим принять меры по недопущению заноса и распространения особо опасного заболевания - высокопатогенного гриппа птиц на территории Конаковского района.

С памяткой профилактики птичьего гриппа можно ознакомиться на сайте администрации Конаковского района по ссылке: http://www.konakovoregion.ru/node/6544

Информация взята с сайта www.konakovoregion.ru.