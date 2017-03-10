ГАЗИФИКАЦИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА!

Программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на период с 2016 по 2020 годы будет расширена, предусмотрено включение в нее новых объектов. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги заседания Правительства Тверской области.

«Определены дополнительные объемы по газификации региона. На одном из ближайших заседаний областного Правительства будет представлен проект программы газификации Тверской области до 2021 года. В ней есть амбициозные планы по газопроводу Ржев-Нелидово-Андреаполь», – сообщил Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что главам муниципальных образований уже сейчас необходимо готовить проектно-сметную документацию.

«Нужно быть готовыми всем – и областному бюджету, и бюджетам муниципальных образований», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона также прокомментировал актуальный для жителей области вопрос тарификации при подключении домовладений. На сегодняшний день у компаний, предоставляющих такие услуги, разные расценки на присоединение.

«Проведем консультации и найдем лучшие компании, которые дают конкурентоспособные предложения для подключения домовладений к газовым сетям», – подчеркнул Игорь Руденя.

Программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на период с 2016 по 2020 годы утверждена в июне 2016 года. Предусмотрено строительство ООО «Газпром межрегионгаз» пяти межпоселковых газопроводов протяженностью 119,3 км на территории Осташковского, Старицкого, Калязинского районов. Обязательства Правительства Тверской области – строительство 95 км внутрипоселковых газовых сетей в 29 населенных пунктах, подготовка 1661 потребителя (более 5 тысяч жителей) к приему голубого топлива, перевод 12 котельных на природный газ.

Позднее на встрече Губернатора Игоря Рудени и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера была достигнута договоренность о строительстве в Тверской области газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь, который позволит газифицировать юго-западные территории региона: Нелидовский, Оленинский, Западнодвинский, Торопецкий, Бельский районы. Это свыше 77 тысяч жителей, более 50 тысяч домов и квартир, порядка 70 крупных промышленных потребителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.