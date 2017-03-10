"ДОБРОВОЛЕЦ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ-2017": КОНКУРС ТВЕРСКИХ ВОЛОНТЕРОВ

В Тверской области стартовал конкурс «Доброволец Верхневолжья- 2017»

Волонтёров Тверской области приглашают к участию в конкурсе «Доброволец Верхневолжья-2017». До 1 июня идёт приём заявок на муниципальном уровне.

Конкурс проводится при поддержке Правительства для привлечения молодёжи к волонтёрской деятельности и решению актуальных вопросов жизни региона. По мнению Губернатора Игоря Рудени, для развития Верхневолжья нужны новые идеи, инициативные молодые люди с современным мышлением и образованием.

«Мы хотим, чтобы Тверская область была регионом, где интересно развивать бизнес, где очень интересно жить и где молодёжь может найти своё развитие и заняться любимым делом», - считает Игорь Руденя.

Побороться за первенство в сфере реализации добровольческих проектов могут лидеры, руководители и представители некоммерческих организаций и объединений, инициативные волонтёрские группы, работающие на территории Тверской области. Минимальный возраст участников — 18 лет.

По итогам муниципального отбора будут определены участники регионального этапа конкурса. Он пройдёт с 20 июня по 1 октября.

Победители регионального конкурса «Доброволец Верхневолжья-2017» получат право участвовать в заочном этапе конкурса «Доброволец России», который ежегодно проводится Федеральным агентством по делам молодёжи.

По вопросам участия в конкурсе можно обратиться в Комитет по делам молодёжи Тверской области по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, каб. 210, тел.: (4822) 34-62-21.

Пресс-служба Правительства Тверской области.