ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР К 350-ЛЕТИЮ

КК празднованию 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Тверской области откроют паломнический центр

Паломнический центр будет создан в Тверской области в преддверии празднования 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского, которое состоится в начале июня. Ход подготовки к мероприятию обсудили сегодня, 22 марта, на совещании в региональном Правительстве, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

350-летие обретения мощей Нила Столобенского — в числе наиболее значимых событий 2017 года, отметил Губернатор Игорь Руденя.

«В дореволюционное время паломничество на остров Столобный собирало огромное количество людей. По своей значимости оно было первым после паломничества к Гробу Господню в Иерусалиме. Важно, чтобы праздник привлёк в Тверскую область как можно больше людей, чтобы они узнали об истории Верхневолжья, наших достопримечательностях и святынях», — подчеркнул Игорь Руденя.

Юбилейные празднования должны пройти на безупречном уровне и оставить позитивные, яркие впечатления у гостей Верхневолжья, добавил глава региона.

Для информирования потенциальных гостей и координации туристических групп Тверская епархия и Министерство туризма Тверской области создадут паломнический центр, а также откроют «горячую линию».

Кроме торжественных мероприятий, в дни форума для паломников организуют культурно-экскурсионную программу. На территории монастыря и на площадке у деревни Светлица установят сцены и экраны для трансляции ключевых моментов праздника.

На совещании обсудили обеспечение безопасности и правопорядка во время мероприятий, обустройство палаточного лагеря и парковок, организацию питания для паломников, работу водного и автомобильного общественного транспорта.

Подготовка к празднику началась еще в октябре 2016-го: тогда был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный. В планах на ближайшие два месяца — ремонт дорог к обители и истоку Волги в деревне Волговерховье, а также ряда улиц в Осташкове. Ожидается, что в мероприятиях, приуроченных к празднованию 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского примет участие более 10 тысяч гостей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.