РЕЙТИНГ ИГОРЯ РУДЕНИ: В ПЯТЕРКЕ В ЦФО

Игорь Руденя в феврале укрепляет медиапозиции

Информационно-аналитическая система «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг российских глав регионов по итогам февраля 2017 года. Тверской губернатор Игорь Руденя вновь укрепил свои позиции: 26-е место в общероссийском списке и 5-е – среди своих коллег в Центральном федеральном округе.

Эксперты отмечают стабильно высокое и даже растущее внимание средств массовой информации к руководителю Верхневолжья. Так, по итогам 2016 года, Игорь Руденя занимал 30-ю строчку в рейтинге, теперь – на 4 пункта выше. По-прежнему губернатор удерживает позиции в «пятерке» лидеров ЦФО, впереди только Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Николай Любимов (недавно назначенный врио губернатора Рязанской области) и Алексей Дюмин (Тульская область).

«Высокий медиаиндекс Игоря Рудени обусловлен его активным участием в событиях, отражающих федеральную повестку, – считает Елена Брызгалова, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью Тверского госуниверситета. – Глава региона оказался в центре внимания репортажей с Российского инвестиционного форума в Сочи, на котором подписан ряд важных соглашений с инвесторами и прошла презентация крупных инфраструктурных проектов «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». В регионе с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова был запущен новый деревообрабатывающий завода «Талион Арбор» компании «СТОД». Кроме того, в феврале губернатором было заявлено о поддержке на уровне федерального правительства и начале реализации таких социально значимых проектов, как строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» и двух новых школ в «Юности», о перспективах строительства нового здания детской областной клинической больницы. Эти события также активно освещались в СМИ».

По мнению Елены Брызгаловой, особое влияние на рейтинг оказала и серия журналистских материалов, анализирующих первый год работы Игоря Рудени в должности главы тверского региона, публикация которых началась в феврале.

«Частое упоминание и цитирование губернатора Игоря Рудени в СМИ отражает его активную позицию в решении самых острых вопросов социально-экономического развития Тверской области. Абсолютное их большинство соответствует ключевым темам федеральной повестки, таким, как формирование новой экономической реальности и повышение качества жизни», – добавила эксперт.

Рейтинг построен на базе СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 38000 влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги.

Пресслужба Правительства Тверской области.