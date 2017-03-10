СЕРВИСЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

В Тверской области могут появиться сервис-центры для сельскохозяйственной техники.

Основным российским производителям сельскохозяйственной техники предложат открыть сервисные центры на территории Тверской области. С инициативой выступил Губернатор Игорь Руденя на прошедшем заседании регионального Правительства, где обсудили подготовку региона к посевной кампании.

По информации Гостехнадзора Тверской области, зачастую дилеры при продаже сельхозмашин аграриям Верхневолжья не берут на себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию. Ликвидировать неисправности собственникам приходится за свой счёт.

«Везти технику на ремонт в другой регион — это расходы, которые не каждый сельхозпроизводитель может себе позволить. Мы субсидируем приобретение этой техники для тех, кто работает на нашей территории, а значит продавцы должны обеспечивать сервис и соблюдение гарантийного срока обслуживания», — обозначил Игорь Руденя.

Губернатор дал поручение Министерству сельского хозяйства Тверской области проработать возможность создания в регионе сервисных центров по обслуживанию техники крупнейших российских производителей, таких, как «Ростсельмаш» и другие. В решении вопроса будет задействована и компания «Росагролизинг», которая поставляет сельхозпредприятиям Верхневолжья оборудование на льготных условиях.

Со своей стороны Правительство готово организовать для представителей сельскохозяйственного машиностроения выставочные площадки, где можно будет презентовать образцы техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области.