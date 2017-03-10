ШКОЛЬНИКИ ПОСМОТРЯТ НА КРЕСТЬЯНСКУЮ ЖИЗНЬ

Губернатор Игорь Руденя выступил с предложением проводить регулярные экскурсии для школьников по предприятиям АПК региона. Тему обсудили на заседании Правительства Тверской области.

«Одна из серьёзнейших задач агропромышленного комплекса — проводить активные мероприятия по популяризации сельского хозяйства среди городского населения, особенно — детей и молодёжи. Необходимо, чтобы дети знали весь процесс производства: от полевых работ до переработки продукции», — отметил Игорь Руденя.

Кроме того, экскурсии будут проводить и на базе учреждений профобразования, где готовят специалистов для отрасли. Это один из шагов, который поможет привлечь молодое поколение в агропромышленный комплекс, считает глава региона.

Игорь Руденя поручил главам муниципальных образований совместно с представителями отрасли образования составить программу популяризации сельского хозяйства среди молодёжи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.