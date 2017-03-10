ПОЛМИЛЛИАРДА НА ВЕСНУ

Аграрии Тверской области получат бюджетную. поддержку в связи с началом весенних полевых работ.

Весенне-полевые работы в Тверской области планируется начать в середине апреля. Ход подготовки к новому сельскохозяйственному сезону обсудят 20 марта на заседании регионального Правительства, которое проведет Губернатор Игорь Руденя.

По данным Министерства сельского хозяйства Тверской области, под урожай 2017 года посеяно 11,1 тыс. га озимых культур. Яровой сев в этом году проведут на площади более 180 тыс. га. В частности, 90,8 тыс. га займут зерновые и зернобобовые культуры, 6,9 тыс. га — лён-долгунец. Посадка картофеля и других овощей пройдёт более чем на 27,5 тыс. га. Под кормовые культуры отведено 56,7 тыс. га, ещё 2,2 тыс. га — под масличные растения.

В Конаковском районе флагманом АПК вне всякого сомнения является Агрофирма "Дмитрова Гора". По-прежнему уверенно чувствуют себя и другие сельхозпредприятия района: КХ "Шошинское", СПК "Завидово", семенноводческое предприятие по выращиванию картофеля "Редкинская АПК" и другие.

В настоящее время в хозяйствах Тверской области завершают подготовку семян к посадке, а также диагностику и ремонт сельскохозяйственной техники. В распоряжении аграриев региона около шести тыс. тракторов, сеялок, плугов, культиваторов. Обеспечено необходимое количество горюче-смазочных материалов, закуплены минеральные удобрения.

Для обеспечения проведения весенних агротехнических работ в оптимальные сроки выделено около 500 млн рублей: средства будут выплачены сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области.

Всего в 2017 году финансирование АПК Верхневолжья составит порядка 2,4 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2016-м. В частности, около 400 млн рублей — средства регионального бюджета, более 2 млрд рублей — поддержка из федеральной казны.

Пресс-служба Правительства Тверской области.