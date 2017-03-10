К 350-летию преподобного Нила Столобенского.

В Тверской области в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского состоится культурно-просветительский форум, приуроченный к значимой дате. Вопросы организации и финансирования мероприятия обсуждались на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

На проведение форума направят более 4,6 млн рублей федеральных субсидий, выделенных региону на реализацию мероприятий по программе «Культура Тверской области на 2017-2022 годы». В областном бюджете предусмотрено порядка 1,5 млн рублей.

«Обретение мощей Нила Столобенского – важное историческое событие. Тверскую землю в этот праздник еще в XVIII-XIX века посещали паломники со всей России», – отметил Игорь Руденя.

Уже получено подтверждение участия в торжествах Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В целом ожидается, что Тверскую область посетят до 10 тысяч гостей. Для их размещения на берегу Селигера, рядом с монастырем, будет обустроен паломнический лагерь с необходимой для проживания инфраструктурой, автомобильной стоянкой.

К июню, когда состоятся торжества, будут приведены в порядок дороги, ведущие к обители и к истоку Волги, где ожидается большой приток паломников.

Подготовка к празднику началась еще в прошлом году. В октябре 2016-го был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобный, где находится обитель.

На заседании Бюджетной комиссии также распределены субсидии в объеме 5,9 млн рублей. Средства направят восьми учреждениям культуры на реализацию значимых международных, всероссийских и региональных мероприятий. Среди них – проекты, направленные на развитие традиций народного творчества, музыкального искусства, укрепление кадрового потенциала, поддержку молодых дарований, культурное просвещение и воспитание.

Пресс-служба Правительства Тверской области.