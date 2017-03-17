В Краснохолмском районе Тверской области в 2018 году планируется начать газификацию

В Краснохолмском районе уже в этом году начнется подготовка к газификации. Об этом сегодня, 17 марта, заявил Губернатор Игорь Руденя на встрече с местным ветеранским активом.

«Мы не будем переходить на альтернативные виды топлива, а начнем газифицировать район. Без этого невозможен рост экономики, газ - это стимул для привлечения инвестиций, развития территорий», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, в этом году необходимо начать подготовку документации, сами работы - в следующем году. До этого требуется провести реконструкцию Бежецкой газораспределительной станции. Подключать в первую очередь планируется социальные объекты, предприятия, затем жилой фонд. Игорь Руденя поручил главам сельских поселений заранее проработать территориальные схемы подключения объектов и размещения сетей.

Среди других вопросов встречи – лекарственное обеспечение льготников, дефицит узких специалистов в местной ЦРБ, отсутствие возможности оперативно сдать анализы. По словам Игоря Рудени, темы актуальны для всего региона и сейчас решаются Правительством области. Ведется работа по улучшению лабораторной службы, повышению качества и доступности проводимых исследований, сокращению времени ожидания результатов. Это же касается и закупок лекарств, их бесперебойной поставки в больницы и аптеки области.

Для улучшения качества медицинских исследований необходимо и приобретение нового цифрового рентген аппарата для местной больницы. Имеющаяся пленочная установка морально устарела и не соответствует современным требованиям. Глава региона поручил руководству регионального Министерства здравоохранения проработать данный вопрос и приобрести необходимую технику.

Еще одна просьба ветеранов – помочь с приобретением баяна для ветеранского ансамбля «Вдохновение», который активно занимается творческой самодеятельностью, участвуют в культурной жизни района. «Поддержка этой категории граждан – важнейшая часть работы областной власти. Вы активно участвуете в формировании нравственных ценностей у молодежи, поднимаете темы духовного, нравственного и патриотического воспитания», – подчеркнул Губернатор, пообещав выполнить просьбу.

Пресс-служба Правительства Тверской области.