Стипендии Губернатора Тверской области получат вдвое больше талантливых детей Верхневолжья

100 молодых дарований тверского края получат стипендии Губернатора Тверской области. Это почти в два раза больше, чем было предусмотрено ранее. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Игорь Руденя.

Еще в декабре прошлого года Губернатор поручил рассмотреть возможность увеличения поддержки творческой молодежи.

. «Поддержка талантов, развитие способностей подрастающего поколения – это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своем регионе», – считает Игорь Руденя.

В начале 2017 года уже вдвое увеличена именная стипендия имени С.Я. Лемешева для обучающихся в детских школах искусств (до 2100 рублей) и студентов учреждений среднего профессионального образования (до 3000 рублей).

На заседании Бюджетной комиссии принято решение увеличить количество получателей стипендии Губернатора Тверской области с 55 до 100 человек и довести размер ежемесячной денежной выплаты до 1100 рублей.

Также решено увеличить в два раза размер стипендии имени В.В. Андреева, которая присуждается талантливым ребятам, обучающимся игре на народных музыкальных инструментах.

«Очень важно поддерживать именно народное творчество», – подчеркнул Игорь Руденя.

Для студентов колледжей размер премии вырос до 3000 рублей, для учащихся школ искусств, музыкальных и хоровых школ - до 2100 рублей. Эту выплату в течение учебного года ежемесячно получают 10 человек.

Кроме того, расширен круг претендентов на получение стипендии в течение учебного года. Помимо студентов колледжей, воспитанников детских учреждений культуры и искусства, кружков и студий, стипендия будет присуждаться учащимся частных образовательных организаций, молодежных центров, детям с ограниченными возможностями.

Для стипендиатов стало больше номинаций. Среди новых направлений – «Художественная фотография», «Авторская песня», «Лучший кинопроект», «Лучший социально-культурный проект».

Пресс-служба Правительства Тверской области.