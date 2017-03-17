Стипендии Губернатора Тверской области получат вдвое больше талантливых детей Верхневолжья
100 молодых дарований тверского края получат стипендии Губернатора Тверской области. Это почти в два раза больше, чем было предусмотрено ранее. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Игорь Руденя.
Еще в декабре прошлого года Губернатор поручил рассмотреть возможность увеличения поддержки творческой молодежи.
. «Поддержка талантов, развитие способностей подрастающего поколения – это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своем регионе», – считает Игорь Руденя.
В начале 2017 года уже вдвое увеличена именная стипендия имени С.Я. Лемешева для обучающихся в детских школах искусств (до 2100 рублей) и студентов учреждений среднего профессионального образования (до 3000 рублей).
На заседании Бюджетной комиссии принято решение увеличить количество получателей стипендии Губернатора Тверской области с 55 до 100 человек и довести размер ежемесячной денежной выплаты до 1100 рублей.
Также решено увеличить в два раза размер стипендии имени В.В. Андреева, которая присуждается талантливым ребятам, обучающимся игре на народных музыкальных инструментах.
«Очень важно поддерживать именно народное творчество», – подчеркнул Игорь Руденя.
Для студентов колледжей размер премии вырос до 3000 рублей, для учащихся школ искусств, музыкальных и хоровых школ - до 2100 рублей. Эту выплату в течение учебного года ежемесячно получают 10 человек.
Кроме того, расширен круг претендентов на получение стипендии в течение учебного года. Помимо студентов колледжей, воспитанников детских учреждений культуры и искусства, кружков и студий, стипендия будет присуждаться учащимся частных образовательных организаций, молодежных центров, детям с ограниченными возможностями.
Для стипендиатов стало больше номинаций. Среди новых направлений – «Художественная фотография», «Авторская песня», «Лучший кинопроект», «Лучший социально-культурный проект».
Пресс-служба Правительства Тверской области.