ПЕРВЫЙ БЛИН – СЫРОМ

В воскресенье, 12 марта, делегация Конаковского района впервые приняла участие в международной выставке «Интурмаркет-2017».

Эта выставка проходила в московском выставочном комплексе «Крокус-экспо». В ней приняли участие туроператоры и турагенства, круизные компании, гостиницы, музеи и нацпарки, региональные туристические инофоцентры, авиакомпании и средства массовой информации.

Выставка размещалась в двух залах, в большем по площади свои стенды разместили предприятия туристической отрасли России, в меньшем – заграничные представительства – от Китая и Турции, до Кубы и Республики Беларусь. Конечно, в российской части царило наибольшее оживление.

Тверскую область представили 4 муниципальных образования, каждое со своим брендом-визитной карточкой. По ним узнавали не только районы, но и весь Тверской регион в целом. Калязинский район позиционировал себя как место, где находится резиденция Бабы Яги, Кашинский район – широкоизвестным ликеро-водочным заводом «Вереск», предприятием «Эра» по розливу минеральной воды «Кашинская» и вкусными кашами, Торжок – пожарскими котлетами и знаменитым золотым шитьем, ну а Конаковский район – фаянсом и вкусными французскими сырами ООО «Компания Продвижение». Отныне гастрономическим брендом района становится сыр.

На выставке побывал и министр туризма Тверской области Иван Егоров. Вместе с главой администрации Конаковского района Олегом Лобановским они приняли активное участие в презентации туристических возможностей региона. И, надо сказать, презентация получилось удачной. Как признался потом Олег Владимирович, когда мы готовились к выставке, никаких готовых схем не было, действовали по наитию, и возникали различные варианты: за последние годы в районе появилось много такого, что хотелось бы показать. Но на краткой трехчасовой презентации и на ограниченном пространстве все показать невозможно. Поэтому остановились на сыре и на конаковском фаянсе, производимом на ООО «Производственная компания «Конаковский фаянс» Валерия Солонбекова. Загородный отель «Долина Иволга» представлял Альберт Мещанинов, буклеты и презентационные издания про Конаковский район распространяли заместители главы администрации района Наталья Василенко и Аггюль Бородина. Они же и поили всех желающих карачаровской минеральной водой. У конаковского стенда всегда толпился народ. Так что, наш первый блин на «Интурмаркете» получился не комом. Он, можно сказать, получился сыром. И нас запомнили. А это - главное!

ТВЕРСКИЕ НА «ИНТУРмаркете-2017»:

ВЕСЕЛО И ВКУСНО



Чем мог похвастаться еще лет 15 назад Конаковский район? Откровенно скажем – почти ничем. В связи с массовым отдыхом и достопримечательностями сходу вспоминались только Карачарово, Игуменка да музей фаянсового завода. Сегодня же на стенде, представляющем наш район, – десятки наименований. Среди них и ведущий бренд территории - «Завидово» и все то же «Карачарово» и отель «Дафна», «Ривер-клаб», «Долина Иволга», экохостел «Бор на Волге», экопоселок «Ольгино», отель «Рэдиссон Завидово»… и это только самое основное.

Гастрономический туризм, наверное, – самый привлекательный с точки зрения широких слоев населения. Всегда приятно и интересно не просто куда-то съездить и на что-то посмотреть, но и что-то вкусное и необычное попробовать. Ведь на сытый желудок и отдыхается веселее. Отдыхающие кушают, им нравится, они покупают впрок, а потом привозят это с собой на родину. Другие тоже пробуют, начинают этого хотеть и едут на родину того или иного гастрономического бренда. Так обеспечивается туристическая привлекательность любого региона.

Конечно, надо отдать должное кашинскому «Вереску» - он сделал день тверскому туристическому стенду. Когда началась дегустация знаменитых ликеров, настоек, водок и пунша, желающих причаститься было хоть отбавляй. Наверное, ползала стянулось к тверской экспозиции, и те представители других кулинарно-питейных участников выставки, что наливали за денежку, получили урок щедрости. Все это происходило под залихватские народные наигрыши, тут же был устроен мастер-класс по народным пляскам, в которых приняли участие все желающие… в общем, Кашинский район, что называется, отжёг!

Казалось, что после такого успеха другим тут и делать нечего. Но Валерий Ильичев с супругой Еленой уже разворачивали ароматные круги сыра, другой Валерий – Иванычев (директор Конаковской ДШИ) уже наигрывал на своем электробаяне «Роланд» французские мелодии… и так тверской стенд неожиданно превратился в маленький уголок Европы. На запахи французских сыров потянулись избалованные столичные жители, и вскоре у прилавка, где супруги Ильичевы устроили дегустацию, снова было многолюдно. А какие названия у этих произведений сыроварения! Крутан, Валенсе, Бри, Камамбер, Кошель, Сюр-Коше с вином, перцем, горчицей... Сыры ручной работы стали настоящей экзотикой в рамках представления того, чем может похвастаться Конаковский район. Вообще, ради правды, стоит отметить, что на столь большой и представительной выставке, как «Интурмаркет», сыры предлагали не только конаковцы. Но только у нашего стенда была столь правильная, душевная, по-настоящему «сырная» атмосфера.

А как правильно есть сыр – в нашем следующем материале.

Максим МАЛАХОВ.