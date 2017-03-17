ЗАПРЕТИТЬ АВТОТРАНСПОРТ!



Что за бред написан? - скажете вы. Что за лозунг, граничащий с экстремизмом? Как так можно? И, наверное, будете правы. Ну как отказаться от автомобиля? В современных условиях машина – это не только «роскошь и средство передвижения». Для многих это еще и жизненная необходимость плюс выбранный образ жизни. В общем – машина нужна.

По данным Конаковской ГИБДД, в прошлом году количество зарегистрированных в Конаковском районе транспортных средств превысило сорок тысяч. Одна машина на двух жителей! А ведь бывали времена, когда число автомобилей на единицу проживающих было в десятки раз меньше, и большая их часть находилась в собственности государства, принадлежала предприятиям и организациям. В обычном конаковском дворе конца 70-х стояли 3-4 машины и несколько мотоциклов. Сегодня автомобиль стал очень доступным. Машину не водит только ленивый или тот, кто принципиально не хочет этого делать. Когда в Россию массово хлынули подержанные иномарки, они постепенно вытеснили отечественную «классику», и число автовладельцев многократно выросло. Сегодня наши «вазы и газы» занимают весьма скромный процент в общей массе. На втором десятилетии 21 века и подержанных автомобилей становится все меньше. Посмотрите на тех красавцев, что ездят по нашим дорогам: через раз попадается новая машина! Растет благосостояние, и Россия из числа «страны-автопомойки» уверенно превращается в страну цивилизованных автовладельцев. Но насколько цивилизована сама автокультура в России в целом и в нашем городе в частности?



ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Немного футуристичный материал про то, почему без автомобилей нам будет лучше.



Машины под окнами

В редакцию «Зари» пришел 85-летний пенсионер Виктор Дмитриевич Опарин, который проживает в одном из домов на улице Баскакова. В нашем городе он живет седьмой год, вся его трудовая жизнь прошла в Казахстане, в шахтерской Караганде. И все семь лет он не может понять: как такое может быть, что жители нашего города вместо того, чтобы, выйдя на балкон, наслаждаться запахом свежей листвы (деревьев в Конакове пока еще хватает), нюхают ядовитые автовыхлопы.

Аккурат под его балконом проложили асфальт, мотивируя это пожарной безопасностью, чтобы, случись чего, было куда встать пожарной машине. Но пожары в его девятиэтажке случаются, слава богу, крайне редко. А вот машины ставят под его окна теперь практически ежедневно. Знакомая картина?

Зайдите в любой двор. Что вы там увидите? Правильно! Машины вытеснили все свободное пространство, занимают бывшие газоны, стоят вплотную к детским площадкам, клумбам и лавочкам. Мы привыкли, нам это кажется нормой. А как иначе, если каждый второй по статистике у нас автовладелец? Как можно критиковать самого себя, любимого, если свою телегу поставить некуда?

Здравствуй, будущее!

Непростая ситуация с личным автотранспортом сложилась в кварталах советской застройки. Это можно объяснить: «хрущевки» и «брежневки» возводились с расчетом на ближайшие десятилетия, наши предки и предположить не могли, что в 21 веке мы будем не на Марс с Венерой летать, коммунизм построивши, а каждый вечер чесать репу с одной мыслью: куда приткнуть свою машину? Не приспособлены советские дворы к такому их количеству! Вспомните, 3-4 автомобиля на двор в конце 70-х было нормой! А не 30 на подъезд, что является нормой сейчас. Ведь в каждой семье по машине, а то и по две.

Долой автомобили?

Надо отдать должное городским властям: многое было сделано. Проблема решалась путем оборудования парковочных карманов, чтобы хотя бы на улицах машинам было где встать. Особенно это хорошо заметно по проспекту Ленина. Управляющие компании не могли проигнорировать общий тренд: парковки делались и во дворах. Но, как из одной овчины невозможно выкроить 10 нормальных шапок, так и в одном дворе ну никак нельзя обеспечить требуемое число паркомест.

Машины во дворе

Конечно, прогресс не повернуть вспять. Автомобилей меньше не станет. Но как цивилизованно ограничить складывающееся «автонасилие»? Понятное дело, что старые дома строили без учета растущего количества машин. Может, новые дома надо строить с учетом этого? Однако все не так просто. Свободной земли мало, она дорога, и застройщик, чтобы быть конкурентным на рынке жилья со своими квадратными метрами, экономит на стоимости землеотвода. В результате появляются такие микрорайоны, как Александровка, где многоэтажные дома расположены на территории 100 на 200 метров и все дворы буквально забиты. Или взять, к примеру, дом по адресу ул. Баскакова, 14. Это жилой комплекс переменной этажности (12-14 этажей), 5 подъездов, на первом этаже супермаркет и несколько магазинов поменьше. Двор представляет собой узкую, не более 15 метров полоску вокруг дома. Парковки есть, но даже сейчас, когда 3-й и 4-й подъезды заселены наполовину, машины ставить некуда. Имеющиеся парковки реализованы во многом за счет общественного пространства придомовых территорий. Кроме небольшой детской площадки, мусорок и десятков машин, ничего в этом дворе нет.

Парковкам во дворах - бой!

Блогер № 1 в России Илья Варламов, известный своей любовью к общественному транспорту и неприязнью к автомобилистам, предлагает радикальные пути решения проблемы. Впрочем, они кажутся радикальными лишь с точки зрения привыкшему к халяве автовладельцу. На деле же Илье не отказать в разумности.

Итак, первое, что нужно запомнить: бесплатного ничего не бывает. Если кому-то что-то досталось «за так», значит, это сделано за счет кого-то. И наивно было бы думать, что делается это за государственный счет: затраченное все равно возьмут с нас же в виде налогов и тому подобного.

Поэтому, если вы имеете возможность поставить бесплатно свою колымагу у дома, то знайте – вы это делаете за счет своего ребенка, которому негде играть, потому что вместо игрового пространства у него парковка. Вы это делаете за счет пенсионеров, которым негде отдохнуть, потому что есть только лавочки у подъезда, а вместо парковой зоны – парковка. Вы это делаете за счет молодежи, которая пробралась в ваш подъезд, чтобы намусорить и изрисовать стены маркером, поскольку вместо спортплощадки – парковка. И так далее. Поэтому вывод один. Парковок во дворах в таком виде, как у нас, не должно быть в принципе. Звучит дико? Но поверьте, при разумном подходе к планированию городского пространства, массовым стоянкам автотранспорта во дворах - не место.

Тогда где же нам

ставить машины?

Для решения проблемы можно начать строить многоуровневые или подземные паркинги. В Конакове таких не то, что нет, про них, наверное, и не слышали. Все так называемые «платные стоянки» в нашем городе – это уже не прошлый, а даже позапрошлый век. Что такое платный паркинг сегодня? Это ровный кусок земли, обнесенный забором, за право поставить машину на который хозяин земли берет плату. «Платки» находятся в не слишком удобных местах и особой популярностью не пользуются. Многоуровневые паркинги занимают не так много места, их можно разместить и там, где земли не хватает. Конечно, любой паркинг во дворе пятиэтажек - зло. Но это гораздо меньшее зло, нежели машины под окнами и на газонах.

Что-то похожее на цивилизованный подход реализовано в жилом 14-этажном доме «Белый аист» на ул. Баскакова. Там отведена достаточная территория для парковки, въезд во двор перекрыт шлагбаумом, и каждый покупатель квартиры получает свое законное паркоместо. Хотя, и там ситуация далека от идеала: машины по-прежнему стоят под окнами, и многуровневый паркинг на этой территории был бы более уместен. Но вопрос решен цивилизовано. Думается, что при выборе застройщика той или иной городской территории муниципалитету следует, в числе прочего, руководствоваться и тем, как этот застройщик решает вопрос парковки. Согласитесь, что гарантированное и никому не мешающее паркоместо это куда лучше, чем парковать машину где попало, каждый раз думая, получится ли ее вообще поставить? Приехал и спокойно поставил автомобиль. Но как сделать, чтобы парковок хватало всем?

Только за деньги!

Разумеется, паркоместо рядом с домом должно быть в собственности автовладельца, либо браться в аренду (как и гараж). Паркоместо в городе тоже должно быть платным. Оборудование паркинга - неплохой бизнес и на него могли бы переключиться владельцы допотопных «платок». Платные муниципальные автостоянки будут приносить доход в городскую казну. На эти средства можно развивать общественные пространства города, делать благоустройство. Ну а нерадивых автомобилистов, которые бросают машины, где попало и не хотят платить, - штрафовать, машины эвакуировать.

Не хочешь платить?

Платные парковочные места - вариант, который со временем должен стать обязательным. Вы скажете - это в больших городах, в Москве и Твери. А нам зачем все это? Да кто за это будет платить?

Вот корень зла в проблеме: кто за это будет платить? Город не обязан предоставлять бесплатно кусок своей земли, проблемы содержания личного авто - это проблемы его владельца. Покупая квартиру в доме, он должен озаботиться покупкой паркоместа. Нет денег или не хочется платить? Не покупай квартиру или продавай машину. Не согласен, что за парковку в городе надо заплатить? Продавай машину и ходи пешком!

Бесплатные парковки тоже имеют право на жизнь: это паркинги для кратковременной стоянки у торговых точек, учреждений, «гостевые» парковки у домов и так далее. Об их наличии решение принимают владельцы объектов. Но вообще, в городских условиях автомобиль должен стать средством передвижения по необходимости. Постоянное пользование личным автотранспортом в таком городе, как наш, не особо и нужно: в любую часть Конакова можно дойти за 10-15 минут. Тогда, может быть, большая часть жителей поставит свои машины в гаражи, чтобы ездить на них за город и пересядет на велосипеды. Для них оборудуют велосипедные дорожки, в городе, наконец-то сделают дороги, получит второе дыхание захиревший общественный транспорт, станет меньше таксистов, отличающихся своим агрессивным стилем вождения. Автотранспорт будет нужен только экстренным службам, пассажиро- и грузоперевозчикам. Нагрузка на дороги снизится и тогда, может, и асфальт не будет сходить вместе со снегом, что мы повсеместно наблюдаем каждой весной. Ах, мечты-мечты…

Кирилл НОВИКОВ.