ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА



10 марта в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке состоялось подведение итогов фотоконкурса, который организовали и провели Молодежный Совет при главе Конаковского района и администрация Конаковского района.

Конкурс был посвящен Дню защитника Отечества, в нем приняло участие 65 работ и более 20 участников со всего района. Лучшие из работ были отмечены грамотами и призами.

Первое место заняла Ольга Гасилина из деревни Ручьи, второе место досталось Ольге Арсеньевой из города Конаково, а третья награда отправилась в поселок Редкино Алексею Серову.

Награды победителям вручил заместитель главы администрации по социальной политике Аггюль Бородина и председатель молсовета Денис Клементьев. Главный редактор газеты «Заря» и член жюри конкурса Максим Малахов вручил поощрительные призы от редакции тем участникам, которые не стали призерами. Спонсорами призов и подарков для победителей стали молодой фотограф Анна Полякова, КТР «Радость» и магазин уникальных подарков «Amazing Print».

Организаторы конкурса благодарят директора библиотеки Екатерину Меховникову и всех сотрудников, а также активистов «Молодой Гвардии Единой России», которые помогли подготовить выставку.

Приглашаем всех посетить библиотеку и посмотреть на работы. Выставка продлится до конца марта. Также работы можно увидеть в интернет-группе «Молодежного совета»: www.vk.com/molodezhkonraiona.