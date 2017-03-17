Для тверских и московских школьников организуют экскурсии в поисковый лагерь под Ржевом

Международную военно-историческую экспедицию «Калининский фронт», которая пройдет в Ржевском районе Тверской области, планируется объединить с федеральным проектом «Дороги Победы». Инициативу обсудили на совещании, которое сегодня, 16 марта, провел Губернатор Игорь Руденя.

Проект «Дороги Победы» предполагает бесплатные автобусные экскурсии для детей по объектам военно - исторического наследия российских городов. Экспедиция «Калининский фронт» - значимое событие, посещение которого позволит детям познакомиться с поисковой работой, приобщиться к делу сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, - считают организаторы мероприятия - представители Российского военно-исторического общества.

«Организовать однодневные экскурсии для московских и тверских школьников в лагерь – это хорошая идея. У нас много детей воспитывается в духе патриотизма, им это будет интересно», - поддержал инициативу Губернатор Игорь Руденя.